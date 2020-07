Serie A 2019-20, Roma vs Inter Milan, ROM vs INT Dream11 Tips and Predictions

Roma’s Chris Smalling, Federico Fazio, Juan Jesus and Antonio Mirante are constant absences due to injuries. Davide Santon is expected to stay out due to muscular injury.

Inter Milan forward Romelu Lukaku is in contention for the upcoming game.

ROM vs INT Serie A 2019-20 Dream11 Team, Roma vs Inter Milan Dream11 Team

Captain: Martinez

Vice-Captain: Lukaku

Goalkeeper: Handanovic

Defenders: Izzo, Mancini, Skriniar, Godin, Kolarov

Midfielders: Zappacosta, Brozovic, Candreva

Strikers: Martinez, Dzeko, Lukaku

Serie A 2019-20 Roma possible starting lineup vs Inter Milan: Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Spinazzola, Zaniolo, Veretout, Zappacosta; Mkhitaryan, Dzeko, Pellegrini

Serie A 2019-20 Inter Milan possible starting lineup vs Roma: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Young, Gagliardini, Brozovic, Candreva; Valero; Martinez, Lukaku