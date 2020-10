Bihar Assembly Elections 2020: Phase 1 Done; Voting Schedule for Phases 2 and 3

Bihar Election 2020 First Phase Voting has concluded on October 28. Two more phases – Bihar Elections 2020 Phase 2 and Phase 3 – will see voters coming out for selecting the new government of Bihar.

Bihar elections 2020 Phase 2 will take place on November 3 while the third phase will be on November 7. Counting of votes will happen on November 10. Voting in 17 districts will take place in second phase, while in 15 districts it will take place during the third phase of voting in Bihar Elections 2020.

BIHAR ELECTIONS 2020: PHASE 2 (November 3) list of constituencies, their categories and districts

1. Nautan — General — Paschim Champaran

2. Chanpatia — General — Paschim hamparan

3. Bettiah — General — Paschim Champaran

4. Harsidhi — SC — Purvi Champaran

5. Govindganj — General — Purvi Champaran

6. Kesaria — General — Purvi Champaran

7. Kalyanpur — General — Purvi Champaran

8. Pipra — General — Purvi Champaran

9. Madhuban — General — Purvi Champaran

10. Sheohar — General — Sheohar

11. Sitamarhi — General — Sitamarhi

12. Runnisaidpur — General — Sitamarhi

13. Belsand — General — Sitamarhi

14. Madhubani — General — Madhubani

15. Rajnagar — SC — Madhubani

16. Jhanjharpur — General — Madhubani

17. Phulparas — General — Madhubani

18. Kusheshwar Asthan — SC— Darbhanga

19. Gaura Bauram — General — Darbhanga

20. Benipur — General — Darbhanga

21. Alinagar — General — Darbhanga

22. Darbhanga Rural — General — Darbhanga

23. Minapur — General — Muzaffarpur

24. Kanti — General — Muzaffarpur

25. Baruraj — General — Muzaffarpur

26. Paroo — General — Muzaffarpur

27. Sahebganj — General — Muzaffarpur

28. Baikunthpur — General — Gopalganj

29. Barauli — General — Gopalganj

30. Gopalganj — General — Gopalganj

31. Kuchaikote — General — Gopalganj

32. Bhorey —SC — Gopalganj

33. Hathua — General — Gopalganj

34. Siwan — General — Siwan

35. Ziradei — General — Siwan

36. Darauli — SC — Siwan

37. Raghunathpur — General — Siwan

38. Daraundha — General — Siwan

39. Barharia — General — Siwan

40. Goriakothi — General — Siwan

41. Maharajganj — General — Siwan

42. Ekma —General — Saran

43. Manjhi —General — Saran

44. Baniapur —General — Saran

45. Taraiya —General — Saran

46. Marhaura —General — Saran

47. Chapra — General —Saran

48. Garkha —SC — Saran

49. Amnour — General —Saran

50. Parsa — General — Saran

51. Sonepur — General — Saran

52. Hajipur — General — Vaishali

53. Lalganj — General — Vaishali

54. Vaishali — General — Vaishali

55. Raja Pakar — SC — Vaishali

56. Raghopur — General — Vaishali

57. Mahnar — General — Vaishali

58. Ujiarpur — General — Samastipur

59. Mohiuddinnagar — General — Samastipur

60. Bibhutipur — General — Samastipur

61. Rosera — SC — Samastipur

62. Hasanpur — General — Samastipur

63. Cheria Bariarpur — General — Begusarai

64. Bachhwara — General — Begusarai

65. Teghra — General — Begusarai

66. Matihani — General — Begusarai

67. Sahebpur Kamal — General — Begusarai

68. Begusarai — General — Begusarai

69. Bakhri — SC — Begusarai

70. Alauli — SC — Khagaria

71. Khagaria — General — Khagaria

72. Beldaur — General — Khagaria

73. Parbatta — General — Khagaria

74. Bihpur — General — Bhagalpur

75. Gopalpur — General — Bhagalpur

76. Pirpainti — SC — Bhagalpur

77. Bhagalpur — General — Bhagalpur

78. Nathnagar — General — Bhagalpur

79. Asthawan — General — Nalanda

80. Biharsharif — General — Nalanda

81. Rajgir — SC — Nalanda

82. Islampur — General — Nalanda

83. Hilsa — General — Nalanda

84. Nalanda — General — Nalanda

85. Harnaut — General — Nalanda

86. Bakhtiarpur — General — Patna

87. Digha — General — Patna

88. Bankipur — General — Patna

89. Kumhrar — General — Patna

90. Patna Sahib — General — Patna

91. Fatuha — General — Patna

92. Danapur — General — Patna

93. Maner — General — Patna

94. Phulwari — SC — Patna

BIHAR ELECTIONS 2020: PHASE 3 (November 7) list of constituencies, their categories and districts

1. Valmiki Nagar— General — Paschim Champaran

2. Ramnagar —SC —Paschim Champaran

3. Narkatiaganj— General — Paschim Champaran

4. Bagaha— General — Paschim Champaran

5. Lauriya— General — Paschim Champaran

6. Sikta — General — Paschim Champaran

7. Raxaul —General — Purvi Champaran

8. Sugauli —General — Purvi Champaran

9. Narkatia —General — Purvi Champaran

10. Motihari —General — Purvi Champaran

11. Chiraia—General — Purvi Champaran

12. Dhaka —General — Purvi Champaran

13. Riga— General — Sitamarhi

14. Bathnaha — SC — Sitamarhi

15. Parihar— General — Sitamarhi

16. Sursand — General — Sitamarhi

17. Bajpatti — General — Sitamarhi

18. Harlakhi— General — Madhubani

19. Benipatti— General — Madhubani

20. Khajauli— General — Madhubani

21. Babubarhi— General — Madhubani

22. Bisfi— General — Madhubani

23. Laukaha — General — Madhubani

24. Nirmali — General — Supaul

25. Pipra — General — Supaul

26. Supaul — General — Supaul

27. Triveniganj — SC — Supaul

28. Chhatapur — General — Supaul

29. Narpatganj— General — Araria

30. Raniganj —SC — Araria

31. Forbesganj — General — Araria

32. Araria— General — Araria

33. Jokihat— General — Araria

34. Sikti — General — Araria

35. Bahadurganj — General — Kishanganj

36. Thakurganj — General — Kishanganj

37. Kishanganj — General — Kishanganj

38. Kochadhaman — General — Kishanganj

39. Amour — General — Purnia

40. Baisi — General — Purnia

41. Kasba — General — Purnia

42. Banmankhi —SC — Purnia

43. Rupauli — General — Purnia

44. Dhamdaha — General — Purnia

45. Purnia — General — Purnia

46. Katihar— General — Katihar

47. Kadwa — General — Katihar

48. Balrampur— General — Katihar

49. Pranpur— General — Katihar

50. Manihari — ST — Katihar

51. Barari — General — Katihar

52. Korha — SC — Katihar

53. Alamnagar — General — Madhepura

54. Bihariganj — General — Madhepura

55. Singheshwar —SC — Madhepura

56. Madhepura — General — Madhepura

57. Sonbarsha — SC —Saharsa

58. Saharsa — General — Saharsa

59. Simri Bakhtiarpur — General — Saharsa

60. Mahishi — General — Saharsa

61. Darbhanga — General — Darbhanga

62. Hayaghat — General — Darbhanga

63. Bahadurpur — General — Darbhanga

64. Keoti — General — Darbhanga

65. Jale — General — Darbhanga

66. Gaighat — General — Muzaffarpur

67. Aurai — General — Muzaffarpur

68. Bochaha — SC — Muzaffarpur

69. Sakra — SC — Muzaffarpur

70. Kurhani — General —Muzaffarpur

71. Muzaffarpur — General —Muzaffarpur

72. Mahua — General —Vaishali

73. Patepur —SC — Vaishali

74. Kalyanpur —SC —Samastipur

75. Warisnagar— General — Samastipur

76. Samastipur — General — Samastipur

77. Morwa — General — Samastipur

78. Sarairanjan — General — Samastipur