RM vs FBG Dream11 Team Prediction Chinese Premier Baseball League 2020, Rakuten Monkeys vs Fubon Guardians - Playing IX, Baseball Fantasy Tips

RM vs FBG Dream11 Team Prediction Chinese Premier Baseball League 2020 | Table toppers Rakuten Monkeys (RM) will play host to Fubon Guardians (FBG) in the Friday fixture of CPBL Chinese Premier Baseball League 2020. The Chinese Premier Baseball League 2020 ot CPBL 2020 Rakuten Monkeys vs Fubon Guardians match will kick off at 16:05 pm. Rakuten Monkeys were up against second-placed Chinatrust Brothers in their last fixture. RM fans were left disappointed after they lost to Brothers with a 8-4 scoreline. Rakuten Monkeys, who have 18 matches in the CPBL 2020 so far, will try to keep their position firm on the league table.

Fubon Guardians, however, held their head high in the last game against Uni Lions. The nail-biting encounter saw Guardians winning the game 5-4. As Fubon Guardians head towards their away game, they will be riding high on confidence and will aim at producing a clinical show.







Captain: L.Li

Vice-captain: C. Chen-Wei

Outfielders: C. Chen-Wei, Y. Te-Lung, H. Chin-Lung, S. Hao-Wei, K. Kuo-Hui

Infielders: L. Li, K. Yen-Wen.

Pitcher: C. Kuo-Hao

Catcher: L. Chien-Fu

Rakuten Monkeys Probable XI : Cheng Chin, Chu Yu-Hsien, Lin Li, Lin Cheng-Fei, Kuo Yen-Wen, Ryan Carpenter, Lin Hung-Yu, Chen Chun-Hsiu, Chen Chen-Wei, Lan Yin-Lun

Fubon Guardians Probable XI : Kao Kuo-Lin, Lin Che-Hsuan, Lee Tsung-Hsien, Chang Cheng-Wei, Wang Cheng-Tang, Chiang Chih-Hsien, Lin Yi-Chuan, Fan Kuo-Chen, Chen Shih-Peng, Dai Pei-Feng

Chinese Premier Baseball League 2020 FBG full squad : Kao Kuo-Lin, Chen Pin-Chieh, Lin Che-Hsuan, Hu Chin-Lung, Chang Cheng-Wei, Yu Sen-Hsu, Chen Kai-Lun, Fan Kuo-Chen, Lee Tsung-Hsien, Wang Cheng-Tang, Chiang Chih-Hsien, Lin Yi-Chuan, Lo Kuo-Hua, Lin Chen-Hua, Lin Yi-Hao, Fan Yu-Yu, Tsai Ming-Jin, Wang Wei-Yung, Chiang Kuo-Hao, Bryan Woodall, Henry Sosa, Chen Shih-Peng, Fang Ke-Wei, Lin Yu-Ying, Dai Pei-Feng

Chinese Premier Baseball League 2020 RM Full Squad: Chen Chen-Wei, Lan Yin-Lun, Cheng Chin, Chan Chih-Yao, Yu Te-Lung, Chu Yu-Hsien, Lin Li, Chen Chun-Hsiu, Kuo Yen-Wen, Lin Cheng-Fei, Lin Chih-Ping, Kuo Yung-Wei, Wang Yi-Cheng, Weng Wei-Chun, Ryan Carpenter, Elih Villanueva, Chen Yu-Hsun, Huang Tzu-Peng, Chiang Kuo-Chien, Su Chun-Chang, Wang Yao-Lin, Lin Po-Yu, Lin Yi-Hsiang, Lin Hung-Yu, Liao Chien-Fu, Liu Shih-Hao