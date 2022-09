Chic To Cool, Take Inspiration From Ananya Panday’s Promotional Looks For Liger

If you are looking to upgrade your wardrobe and thinking of adding some uber cool and chic outfits but are utterly confused about what to pick, you can seek inspiration from Ananya Panday’s recent promotional looks for Liger. From casual to fun, chic to stylish, Ananya brought her own charm and raised the style quotient effortlessly. Ditching the elaborate attires, Ananya kept it cool and simple with her promotional looks. To note, Ananya Panday’s movie Liger with Vijay Deverakonda is now streaming on Disney Plus Hotstar.

Let’s take a look at her attires you can take inspiration from-

Ananya looked chic in a black bodycon thigh-high slit outfit that featured a criss-cross halter neck, a chest cut-out, and drawstring detailing to it.

The Gehraiyaan actress looked bright and sunny in this sunshine yellow crop top and denims. It’s a perfect outfit for a morning hangout with your friends.

For your next retro-themed party, you can seek inspiration from Ananya’s red and white checkered co-ord set. She sported a bralette and cropped jacket and paired it with matching flared pants.

A similar outfit can be your first-date outfit inspiration. Ananya looked radiant in her yellow body-hugging mini dress that accentuated her toned figure.

Donning a printed crop top with distressed denim, Ananya served yet another casual-wear inspiration.

Dropping a BTS photo from her promotions, Ananya sought inspiration from Lolo a.k.a Karisma Kapoor by wearing a multi-coloured horizontal striped dress. Don this outfit for a breakfast date with your gang.

This knitted orange top with white jeans and bracelets is the perfect attire for a casual college day.

Pati, Patni Aur Woh actress’ white bikini teamed with a polka dot shrug can be your next beachwear motivation.

Keeping it simple yet glamorous, Ananya rocked the blue corset top with white baggy pants and boots.

A perfect dinner date or party outfit, Ananya definitely added glam in this black mini dress.

The actress looked stunning as she donned a beautiful red Anarkali with quarter sleeves for her promotions in Lucknow. She paired it with matching straight ankle-length pants and nude-coloured mojaris. Well, this pick can be your go-to outfit for family functions.

