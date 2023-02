Achieving a flawless base should always be on the agenda when trying to pull off the ideal makeup look. The backbone of any makeup look is the foundation that lives true to its name. If the foundation of your makeup is perfect, you have already accomplished half of the task. From selecting the proper tool and base makeup products to properly caring for your skin, there is no shortcut to achieving a flawless base. Even if you are a beginner, you can create an ideal makeup base and this is where dermatologist, Dr Aanchal Panth assists you. She shared a video on Instagram demonstrating a step-by-step guide “to have a good base of well-prepared skin for your make-up to look smooth and flawless."

< blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/Cib89XWOmC5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);" > < div style="padding:16px;" > < a href="https://www.instagram.com/reel/Cib89XWOmC5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank" > < div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;" > < div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;" > < /div > < div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;" > < div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;" > < /div > < div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;" > < /div > < /div > < /div > < div style="padding: 19% 0;" > < /div > < div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;" > < svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink" > < g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd" > < g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000" > < g > < path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631" > < /path > < /g > < /g > < /g > < /svg > < /div > < div style="padding-top: 8px;" > < div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;" > View this post on Instagram < /div > < /div > < div style="padding: 12.5% 0;" > < /div > < div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;" > < div > < div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);" > < /div > < div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;" > < /div > < div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);" > < /div > < /div > < div style="margin-left: 8px;" > < div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;" > < /div > < div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)" > < /div > < /div > < div style="margin-left: auto;" > < div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);" > < /div > < div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);" > < /div > < div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);" > < /div > < /div > < /div > < div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;" > < div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;" > < /div > < div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;" > < /div > < /div > < /a > < p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;" > < a href="https://www.instagram.com/reel/Cib89XWOmC5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank" > A post shared by Dr. Aanchal Panth I Dermatologist (@dr.aanchal.md) < /a > < /p > < /div > < /blockquote > < script async src="//www.instagram.com/embed.js" > < /script >

Step 1: Cleanse

Cleaning your face thoroughly is one of the crucial base makeup steps in how to get your skin ready for makeup application. Always begin applying makeup to a clean, well-rested face. If you are wearing makeup, “use a gentle cleanser that suits your skin type and avoid harsh scrubs or even exfoliants," the dermatologist advised.

Step 2: Remove Excess Hair

Facial hair can occasionally make the foundation appear blue, especially in the side locks or upper lip region. Apply a gel, then trim the extra hair. Never shave dry. Always shave in the direction of your hair growth.

Step 3: Serum

Use a gel or serum that absorbs quickly and contains ingredients such as niacinamide, hyaluronic acid, and Centella Asiatica. This will aid in calming the skin and easing irritation and redness.

Step 4: Moisturize Or Sunscreen

Use creamy sunscreen with an SPF of 30 or higher during the day. Sunscreens with silicone or ceramide bases will function best and will facilitate the makeup’s effortless application.

Dr. Panth suggested to use a moisturizer with ceramides at night. Look for shea or cocoa butter if you have dry skin. Apply a good amount of it on your face and neck.

Also Read: 4 Vitamins You Need For Healthy And Glowing Skin

Step 5: Under Eye Care

Your under-eye skin needs to be well-cared for. Although concealer or foundation creasing under the eyes cannot be entirely avoided, it can be minimized by using a moisturizing or hydrating eye cream.

Step 6: Lip Care

Hydrating lip balm with moisture helps the lipstick apply smoothly. Even if you are wearing a long-lasting matte lipstick, apply a lip balm underneath to stop your lips from becoming chapped or cracked.

Read all the Latest Lifestyle News here