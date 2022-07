Happy Birthday Katrina Kaif: Here's Why it is Kaif to Say She is a Style Diva

Katrina Kaif turns a year older today (July 16) and is currently vacationing with her husband and actor Vicky Kaushal. Even though the actor is not as active on social media as compared to her contemporaries, she definitely knows how to make it up to her fans with her stylish looks.

Be it athleisure wear or the traditional Indian sari, Katrina has always put comfort first. The dazzling sequin Manish Malhotra sari in the iconic song Tip Tip Barsa Paani from Sooryavanshi or her ethereal colourful Sabyasachi lehenga she wore for her mehendi function, Katrina has never failed to impress her fans with her elegant and chic styles.

As the founder of a beauty brand and setting goals for young women with her style quotient, Katrina’s appearances over the years have been an inspiration.

On her 39th birthday, we take a look at some of her iconic looks that make her the style diva she is today.

Playing it Kaif!

Comfort plays an integral part in Katrina Kaif’s style mantra. The star is known for keeping it simple yet classic with her sartorial choices. Be it films or her red carpet appearances, Katrina has owned every look with pizzazz. She is one of the few actresses that looks good in everything. Style her in a classic sari or a sexy dress, Katrina is a gamechanger when it comes to style.

Saree Tales

While body-hugging silhouettes complement the actress to the T, it’s the six yards of sheer elegance that left her fans asking for more. From Sabyasachi, Manish Malhotra to Rahul Mishra and Anita Dongre, Katrina in a sari is a definite hit. The actress also draped a gorgeous tulle sari adorned with floral motifs for one of her pre-wedding festivities. Similarly, in the past the actress has adorned saris in pastel shades, embellishments that have upped her style quotient.

Life is a Beach



If you go through Katrina’s Instagram, you would notice the Phone Bhoot actor’s love for beaches. If you need inspiration for fun, comfortable and chic swimwear, check out Katrina’s swimwear collection. High-waist bikini bottoms to monochrome swimsuits, Katrina’s beach-friendly looks are a must have.

Fit & Fabulous

Now if you are an avid Katrina Kaif follower, you ought to know about her love for fitness. And she does it in style too. Co-ord sets in matching shades or a simple T-shirt paired with shorts, her gym styles are fuss free and functional

