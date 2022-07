Kate Middleton Steals the Limelight in Stunning Outfits at Wimbledon Tournament

The Duchess of Cambridge – Kate Middleton has always grabbed eyeballs for her impeccable fashion sense. No matter what the occasion is, she is always ready with a perfect outfit worthy of all the appreciation. She recently made the fashion traffic stop with her style book at Wimbledon Tournament in London. For the women’s singles final, Kate Middleton looked phenomenal in a jaw-dropping marigold yellow dress by Roksanda. Her vibrant midi dress featured short sleeves and an oversized bow on the left shoulder. She also opted for a green and purple bow of All England Tennis Club members pinned to her dress. For accessories, Kate wore Kiki McDonough Eden citrine and flower drop earrings. Gianvito Rossi white leather pumps gave the final touch to her look. With perfect makeup, she left her hair open.

Take a look:

Here’s another look from Kate Middleton’s fashion diaries at the Wimbledon tournament that you should not miss. She rocked a gorgeous calf-length blue dress with white printed polka dots all over it. The outfit from Alessandra Rich came with baggy three-fourth sleeves, square shoulders and pleated details in front. The ensemble also had a matching belt with a silver buckle. She amped up her look with pearl drop earrings. With minimal makeup, she left her hair open.

Kate Middleton never leaves a stone unturned to impress us with her classy looks. She left us awestruck in another polka-dotted dress at the Wimbledon tournament. She flaunted a navy blue dress adorned with white polka dots all over from Alessandra Rich and appeared ravishing as ever. Her outfit featured chic puffy sleeves with ruched detailing. The ensemble also came with a pretty matching bow in front. She accessorised herself with a sleek neckpiece and earrings. With those slingback pumps, she finished off her look.

While celebrating The Queen’s Platinum Jubilee, Kate Middleton made heads turn in a gorgeous pastel yellow coatdress by Emilia Wickstead. The stellar full midi-length outfit showcased long sleeves and a unique criss-cross pattern in front. She accentuated her look with a coordinating hat by Philip Treacy. For accessories, she took pearl earrings and a pair of cream gloves. With her hair pulled back, she looked classy.

Kate Middleton looked equal parts regal and elegant in a stunning blue attire for Commonwealth Day Service. She dazzled in a sapphire blue outfit – a coat dress by Catherine Walker. The outfit featured power shoulders and a button-down detail in the front. She enhanced her look with a matching bow-topped hat by Lock & Co. Adding some bling to her classy look, she wore a pair of sapphire and diamond earrings and a matching necklace.

We are truly amazed at Kate Middleton’s style of dressing. What about you?

