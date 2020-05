Watch: 200 Singers Collaborate for the Song ‘Jaytu Jaytu Bharatam’

More than 200 singers, including Asha Bhosle, SP Balasubramanian, Shankar Mahadevan, Sonu Nigam, and Kailash Kher, have recorded a new song dedicated to the idea of world peace and unity. Written by Prasoon Joshi, the song features 12 languages.

Titled One Nation One Voice—Jaytu Jaytu Bharatam, the song is a tribute to the spirit of the common people of India during tough times.

Here is the language-wise lyrics of the song:

Asha Bhosle:

जयतु जयतु भारतम्

जयतु जयतु भारतम्

वसुधैव कुटुम्बकम्

SP Balasubramanian:

विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया

Shankar Mahadevan:

जागा हुआ भारत है ये

Sonu Nigam and Anup Jalota :

विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया

Hariharan, Suresh Wadkar, Talat Aziz, Amit Kumar, Shabbir Kumar and Shailendra :

विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे सुर में गाता है

Alka Yagnik, Kavita Krishnamurthi, Anuradha Paudawal and Saapna :

एक सुरीली आशा ले कर, सूरज नए उगाता है

(Bengali) Sanu, Shaan, Abhijeet, Usha, Jolly and Kaushiki :

विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे सुर में गाता है

(Tamil) Srinivas, Unni, Napolean, Karthik, Haricharan and Harish Raghavendra :

एक सुरीली आशा ले कर, सूरज नए उगाता है

(Marathi) Sadhna, Mahalaxmi, Bela, Yashita, Kavita Paudwal and Sanjeevni:

विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे सुर में गाता है

(Gujarati) Ashit, Pankaj, Hema, Praher, Foram, Nayan and Neeraj Pathak:

एक सुरीली आशा ले कर, सूरज नए उगाता है

Chorus:

जागा हुआ भारत है ये

जयतु जयतु भारतम्

जयतु जयतु भारतम्

वसुधैव कुटुम्बकम्

जयतु जयतु भारतम्

जयतु जयतु भारतम्

वसुधैव कुटुम्बकम्

(Hindi) Kailash :

खोलेंगे - नयी राहें

(Hindi) Mame Khan:

लिख देंगे - आशाएँ

(Hindi) SPB, Sonu, Nitin Mukesh, Suresh:

श्वास मेरी प्राण मेरा, तू ही मेरा मन

Alka, Kavita, Anuradha, Chitra:

बस तू ही है प्रेम मेरा, पहला और प्रथम

(Telugu) Mano, SP Charan, Venu, Saandip, Parthu, Ravi Verma:

श्वास मेरी प्राण मेरा, तू ही मेरा मन

SP Sailaja, Sunitha, Vijayalaxmi, Usha, Nithya Santoshini, Kausalya:

बस तू ही है प्रेम मेरा, पहला और प्रथम

Hariharan, Kunal, Shaan, Salim:

सुर अनेक स्वर अनेक, एक है धड़कन

Aakriti, Aditi, Shweta Mohan, Soumya:

शब्द सारे भाव सारे , हैं तुझे अर्पण

(Punjabi) Richa, Kavita Seth, Jasbir Jassi, Meet Bros:

सुर अनेक स्वर अनेक, एक है धड़कन

(Assameese) Paapon:

शब्द सारे भाव सारे , हैं तुझे अर्पण

(Hindi) Shriram Iyer, Sudesh, Rahul, Naresh, Keerti:

प्रेम का मृदंग, रंग एकता का तू

Manjari, Harini, Mahathi, Sujatha, Vandana:

युग युगों से, एक छंद साधना का तू

(Kannada) Vijay Prakash, BK Sumitra, Kasturi Shankar, Manjula Gururaja, Sangeet Katti Kulkarni, Ajay Warrier:

प्रेम का मृदंग, रंग एकता का तू

Narsimha Nayak, Ratanamala, Shamita, B R Chhaya, Indu, Badri:

युग युगों से, एक छंद साधना का तू

Tipu, Srinivas, Karthik, Haricharan, Aalap Raju, Renjith:

तेरी शान तू महान, ज्योति तू किरण

Sunitha, Vasundhara Das, SP Sailaja, Gayatri, Shasha Trupathi, Sharnaya:

पवन पवन, गगन गगन, करे तुझे नमन

(Malayalam) G Venugopal, MG Sreekumar, Vijay Yesudas, TN Krishnachandran, Anoop Shankar, Kavalam Shrikumar:

तेरी शान तू महान, ज्योति तू किरण

(Malayalam) Chitra, Sujatha, Manjari, Shweta Mohan, Mrudula Waarier, Madhuvanthi Narayan:

पवन पवन, गगन गगन, करे तुझे नमन

(Bhojpuri) Udit Narayan:

जागा हुआ भारत है ये

(Sindhi) Sonu & Ghansyam:

जागा हुआ भारत है ये

(Odiya) Krihna Buera, Chandan Das:

जागा हुआ भारत है ये

Amit Paul:

जागा हुआ भारत है ये

जयतु जयतु भारतम्

जयतु जयतु भारतम्

वसुधैव कुटुम्बकम्

जयतु जयतु भारतम्

(Kashmiri) Kailash:

खोलेंगे - नयी राहें

(Rajasthani) Mame Khan, Swaroop Khan:

लिख देंगे, आशाएँ

SPB,Sonu, Kailash, Anup, Shankar, Shaan:

तमसो मा ज्योतिर्गमय, अन्धकार को जीते मन

यही प्रार्थना करता भारत, विजयी भव मानव जीवन

All:

विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया

जयतु जयतु भारतम्

जयतु जयतु भारतम्

वसुधैव कुटुम्बकम्

जयतु जयतु भारतम्

