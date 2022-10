World Animal Day: Malaika Arora to Alia Bhatt, Stars Who Looked Pawfect in Animal Themed Motif Outfits

World Animal Day is celebrated on October 4th worldwide. The day is dedicated to creating awareness about animal rights and their welfare. The theme for World Animal Day 2022 is to raise the status of animals in order to improve welfare standards around the globe.

Over the years, fashion has played an integral role in creating prints, motifs and designs inspired by animals. No, we are not talking about the use of animal skin or leather, here. It’s the animal-themed designs in the forms of motifs and prints that have been celebrated by fashion brands and designers across the globe.

Be it the animated version of animals or creative interpretation of our furry friends, animal inspired ensembles have been spotted on Bollywood celebrities too. Here’s a look at some interesting motifs and prints inspired by animals and given a creative twist by fashion designers.

Malaika Arora

Style icon Malaika Arora recently curated a fun collection of 30 styles inspired by the beloved Mickey Mouse. An unconventional representation of Mickey depicted in the form of interesting designs such as doodles and scribbles adorning the clothes in unusual placements and formats, makes this collection one for the ages. “There is nothing more nostalgic than Mickey Mouse and his fun playful energy we have all grown up with. The Disney x The Label Life collection celebrates the joy of nostalgia and is everything you need now. And of course the collection portrays my favourite Mickey Mouse in our signature elevated styles with jumpsuits and coords,” says Malaika Arora, style editor, The Label Life.

Alia Bhatt

Remember the famous animated series Care Bear featuring multi-coloured bears. Alia Bhatt recently sported a dress sporting the loving bears. The printed long sleeve dress from label Lyn Around featured a smocked collar, loving bear print detailing, long sleeves and a tiered skirt. Alia’s maternity fashion game has been on point and this cotton dress is a symbol of simplicity with a hint of having a little fun on the go.

Ananya Panday

Ananya Panday loves wearing her heart on her T-shirt. The Liger star was recently spotted wearing a T-shirt which read: Sloth Yoga and included various steps on how a sloth would do yoga with quirky messages written below each image. The steps included Hanging Furball, Chill Sesh, Whoa, take it easy, Savasana, Sleeping Willow and Napping Pretzel . Pairing the grey tee with a pair of gym shorts, Ananya looked uber cool.

Vidya Balan

Vidya Balan loves her sarees and what better way to celebrate World Animal Day in a tiger inspired saree. The Awaz Dedo saree by Aishr Illustrations Studio, features the face of the majestic tiger surrounded by creatively designed prints such as peacocks and florals. The colourful motifs are printed on sustainable music fabric with biodegradable dyes.

Neena Gupta

Neena Gupta has been exploring and experimenting with her style quotient. The red cow slip dress and jacket from Masaba, is a chic yet fun ensemble to sport. The highlight of the outfit, apart from Neena Gupta adorning it, is the digitally printed cows on the ensemble. While both a jacket and dress can be worn separately, together they make a fine outfit. The slip dress features adjustable straps and a cowl neckline. The front open jacket on the other hand comprises a notch collar and bell sleeves.

