Bigg Boss 16: All You Need to Know About Contestants, Theme, Salman Khan’s Fees

Bigg Boss is all set to return with a new season to entertain the audience. The show will air on October 1 with Salman Khan reprising his hosting duties. Bigg Boss season 16 is currently one of the most anticipated reality shows, with fans eagerly awaiting its premiere. The buzz surrounding the reality show has grown stronger over time as the producers have begun to reveal everything that is in store for the viewers. Here’s everything you need to know about the new season of Bigg Boss, including the list of confirmed contestants, the theme, Salman’s fees and more.

Bigg Boss 16 contestants

Abdu Rozik, a singer and performer from Tazakhistan known for his song Oho Dili Zor, is the first contestant on the reality show. Other celebrities such as Shalin Bhanot, Tina Dutta, Nimrit Kaur Ahluwalia, and Shiv Thakre are also expected to appear on the show. On the first day of the season, 15 to 16 roommates will once again be trapped inside, as they do every year.

Shivin Narang, Divyanka Tripathi, and Munawar Faruqui recently announced to their fans that they will not be competing on Bigg Boss 16.

The theme of the house

The 16th season of Bigg Boss will reportedly have the theme “circus” in it. The extravagant circus-themed set is designed by Omung Kumar, who creates the BB mansion every year.

Four Bedrooms

Bigg Boss 16 is reported to have four distinct bedrooms, unlike every other season. The four bedrooms in the grand circus era designed by Omung Kumar B and Vanita Omung Kumar will be called the ‘Fire Room,’ ‘Black And White Room,’ ‘Cards Room,’ and ‘Vintage Room.’ The elaborate design of the bedrooms also raises questions about what the contestants must overcome in order to stay in them.

Host of the show

Bollywood actor Salman Khan will return to host the show, just like in the last several seasons. He stands out on the show, thanks to his distinctive approach. The actor’s clothes for the show will be designed by costume designer Ashley Rebello.

Salman Khan’s Fee

There were reports claiming that the Bollywood superstar will be getting Rs 1,000 crore. However, Salman Khan quashed those reports at a recent press conference. He revealed that all of the reports about his fees are false. He added that if he ever received Rs 1,000 crore, he would never work again. He also stated that he requires this sum because he has numerous other expenses, such as lawyers. The actor revealed that his earnings are not even one-fourth of what he claims.

