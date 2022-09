Raju Srivastava No More: Comic Lines By Beloved Comedian Which Will Never Fail To Crack Us Up

Raju Srivastav, one of India’s most popular and beloved comedians, died in Delhi on Wednesday. He was 58. The Great Indian Laughter Challenge star suffered a heart attack on August 10. He was immediately admitted to AIIMS in New Delhi and underwent an angioplasty on the same day.

As we remember Raju Srivastav, here’s a look at the top 5 comic lines by the comedian who had us in splits.

1.“Shaadi mein sabse kharaab haalat tab hoti hai, jab lighting mein laakhon rupaye kharcha kiya hai, lekin generator nahin mangaaya.”

2.“Ek baar Gabbar ne murgi se bola, ‘Maine kitni baar kaha hai mujhe sirf ek anda mat diya kar! Tujhe mujhse dar nahi lagta?’ Toh murgi boli, ‘Lagta hai. Tabhi toh ek diya. Warna main toh murga hoon.’

ALSO READ: Raju Srivastava’s Wife Calls Him a ‘True Fighter’, Says ‘He Fought Very Hard’

3.“Tum jo safed saari par laal bindi lagati ho, kasam se ekdum ambulance nazar aati ho.”

TOP SHOWSHA VIDEO

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/uCUKMy9ex9I” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

4.“Pandit (sharabi se): ‘My son, aap jiss raaste par chal rahe hain, yeh raasta aapko narak mein le jayega.’ Sharabi: ‘Kya baat kar rahe ho, mujhe to Ghatkopar par utarna tha.’”

5.“KBC mein Amitabh Bachchan (to contestant): ‘Aap jahaan kaam karte hain, aapke haath ke neeche 500 log hain. Kya karte hain aap?’ Contestant: ‘Ji main kabar khodta hoon.’”

6. “Gabbar se Sambha ne poocha, ‘Yeh tambakhu khaane itne oonche pahaad pe kyu jaate ho?’ Toh Gabbar bole, “Oonche log, oonchi pasand.’”

7. “Kuch log apne bachcho ke naam filmo pe rakhte hai. Jaise Chandni ya Bobby. Maine kaha Koyla aayi, rakho. Kaante aayi, rakho.”

8. “Aajkal shampoo mein itne kaaju, badam, vitamins and minerals paaye jaate hai ki sochta hu khan eke baad ek chammach shampoo lena shuru kr dun.”

9. “Indians sabse nervous tab hote hai jab ek fata hua note dukaandar ko dete hai aur sochte hai kaash dukaandar dhyaan na de.”

10. “Zindagi mein aesa kaam karo ki agli baar log keh de ki bhai tu rehne de mai kr lunga.”

Read all the Latest Movies News and Breaking News here