Dilip Kumar: Most Memorable Dialogues from His Movies

Dilip Kumar was an Indian cinema icon who acted in films across genres. He was popularly called the ‘Tragedy King’ of Bollywood. Here’s looking at most iconic dialogues from his movies.

Devdas (1955): ‘Kaun kambakth hai jo bardasht karne ke liye peeta hai. Main toh peeta hoon ke bas saans le sakoon’

Mughal-E-Azam (1960): ‘Taqdeerein badal jaati hai, zamana badal jaata hai, mulkon ki tarikh badal jaati hai, Shahenshah badal jaate hai … magar is badalti hui duniya mein mohabbat jis insaan ka daaman thaam leti hai … woh insaan nahi badalta’

Saudagar (1973): ‘Haq hamesha sar jhukake nahin… sar uthake maanga jaata hai’

Vidhaata (1982): ‘Agar main chor hoon toh mujhse chori karane waale tum ho…aur agar main mujrim hoon toh mujhse jurm karane waale bhi tum ho’

Shakti (1982): ‘Joh log sachai ki tarafdari ki kasam khate hain….zindagi unke bade kathin imtihaan leti hai’

Vidhaata (1982): Kagazaat par dastakat main hamesha apne kalam se karta hoon

Karma (1986): ‘Tumhari zindagi mere haath mein hai… aur tumhari maut bhi’

