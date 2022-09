Prabhas’ Uncle, Tollywood Rebel Star Krishnam Raju Passes Away; Fans Mourn His Demise

Megastar Prabhas’ uncle, Tollywood’s Rebel star Krishnam Raju has passed away at the age of 83. He breathed his last in the early hours on Sunday at 3.25 am in Hyderabad. The last rights of the late actor will be performed tomorrow.

Born on January 20, 1940, in Mogalthur, West Godavari district – Krishnam Raju was the first actor who worked as a Union Minister under the cabinet of Atal Bihari Vajpayee. He has 187 films to his credit. In 1966, Krishnam Raju made his debut in Telugu cinema with the film Chilaka Gorinka.

The sad news of Krishnam Raju’s demise has left his fans heartbroken. The actor’s fans took to social media to express grief over his death.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>RIP Krishnam Raju garu <br>We will Miss U sir <br><br>Stay strong Anna <a href=”https://twitter.com/hashtag/Prabhas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Prabhas</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/RIPKrishnamRaju?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#RIPKrishnamRaju</a> <a href=”https://t.co/8H28hd2tMI”>pic.twitter.com/8H28hd2tMI</a></p>— KICK PSPK HATERS™ (@KickPSPKHaters) <a href=”https://twitter.com/KickPSPKHaters/status/1568773115630735361?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 11, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>TFI lost one of greatest gems Tq for all rebelling characters <a href=”https://twitter.com/hashtag/KrishnamRaju?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#KrishnamRaju</a> Garu <a href=”https://twitter.com/hashtag/Prabhas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Prabhas</a> anna stay strong <a href=”https://twitter.com/hashtag/RIPKrishnamRaju?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#RIPKrishnamRaju</a> <a href=”https://t.co/LbnMevRYyq”>pic.twitter.com/LbnMevRYyq</a></p>— NTR ZEALOT (@NtrZealot) <a href=”https://twitter.com/NtrZealot/status/1568776037684879362?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 11, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Rest In Peace Rebel star Krishnam Raju gaaru shocking news can’t digest pic.twitter.com/0DuvOG1zOS — Mr Perfect (@kantri_munna09) September 11, 2022

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>It's Hard to Digest <br><br>Rest In Peace Rebelstar Krishnam Raju Garu…..One of the Finest Actors <br><br>Stay strong <a href=”https://twitter.com/hashtag/Prabhas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Prabhas</a> anna <a href=”https://twitter.com/hashtag/RIPKrishnamRajuGaru?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#RIPKrishnamRajuGaru</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/SSMB28?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#SSMB28</a><a href=”https://twitter.com/urstrulyMahesh?ref_src=twsrc%5Etfw”>@urstrulyMahesh</a> <a href=”https://t.co/57cHMuwZBF”>pic.twitter.com/57cHMuwZBF</a></p>— Bullet Diginda Leda (@BDLpage) <a href=”https://twitter.com/BDLpage/status/1568770649623232517?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 11, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Shocking to know this sad news Legendary actor Rebel star Krishnam Raju garu is no more .<br>My deepest condolences to <a href=”https://twitter.com/hashtag/Prabhas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Prabhas</a> garu and his family…<br>Rest in peace <a href=”https://twitter.com/hashtag/KrishnamRaju?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#KrishnamRaju</a> garu <a href=”https://t.co/5LSYq9Auox”>pic.twitter.com/5LSYq9Auox</a></p>— MARGANI BHARAT RAM (@BharatYSRCP) <a href=”https://twitter.com/BharatYSRCP/status/1568782050639093760?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 11, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>We Miss You Rebel Star <br><br>Rest In Peace Krishnam Raju Garu<br><br>Stay Strong <a href=”https://twitter.com/hashtag/Prabhas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Prabhas</a> Anna <a href=”https://t.co/a1HCZv15Vw”>pic.twitter.com/a1HCZv15Vw</a></p>— TWTN ™ (@TWTN___) <a href=”https://twitter.com/TWTN___/status/1568785458544652288?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 11, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Very sad news<br>Rip sir <a href=”https://twitter.com/hashtag/krishnamraju?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#krishnamraju</a> garu<br>Stay strong <a href=”https://twitter.com/hashtag/prabhas?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#prabhas</a> <a href=”https://t.co/zElXHT4R9j”>pic.twitter.com/zElXHT4R9j</a></p>— Adipurush (@KingPrabhas5660) <a href=”https://twitter.com/KingPrabhas5660/status/1568782843295449089?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 11, 2022</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Rest in peace Krishnam Raju.

