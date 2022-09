Shanaya Kapoor’s Picture in ‘Shades of Blue’ Has BFF Suhana Khan’s Attention, See Her Reaction

Shanaya Kapoor’s fashion sense is impeccable, and she never fails to make heads turn with her sartorial choices. The actress is also not afraid of going bold with her fashion choices. The actress recently shared a series of photos on Instagram in which she appeared to be a diva. Fans went all out to comment on everything nice after seeing these stunning images. And it appears that not only fans but also her BFF Suhana Khan adored the photos.

Taking to her Instagram handle, Shanaya Kapoor shared a set of photos where she looked glamourous in blue. In the pictures, the actress can be seen striking different poses for the camera. Shanaya donned a blue pleated one-shoulder dress. She paired the look with a blue oversized coat and opted for a pink clutch and golden heels. The actress completed her look with a middle parting back hairdo, well-done brows and matte lips.

Sharing the pictures on Instagram, Shanaya Kapoor wrote, “There is a shade of blue for every girl” and added a tongue-out and a blue heart emoji. And as soon as the actress shared the post online, her BFF, Suhana Khan, was quick enough to leave a comment. Suhana commented, “stunning” with a star-struck emoji. Take a look at the post.

Apart from Suhana Khan, several other celebs, including Maheep Kapoor, Neelam Kothari and many more commented on the post. Many fans also left sweet comments on the post. Some of the users lauded the actress’ fashion sense, while some were all gaga over the pictures. One of the users wrote, “Queen to reign”, while another other user wrote, “such a diva”.

Recently, Suhana Khan and Shanaya Kapoor travelled to Dubai for a vacation with their mothers, Gauri Khan and Maheep Kapoor. Shanaya posted a set of photos from Dubai on her Instagram handle. In the pictures, Shanaya is seen donning a stunning white dress. She also thanked Suhana for taking photos of her.

On the professional front, Shanaya Kapoor is all set to make her Bollywood debut in the film, Bedhadak. The movie is being produced by Karan Johar’s Dharma Productions and directed by Shashank Khaitan, who is known for his movies Badrinath Ki Dulhania and Dhadak. The movie will also star Gurfateh Pirzada and another newcomer, Lakshya Lalwani.

Read all the Latest Movies News and Breaking News here