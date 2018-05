Karnataka Assembly Elections 2018: Full List of All India Mahila Empowerment Party (AIMEP) Candidates

AC No. Constituency Name Candidate Name 1 Nippani Rohini Shrimant Dixit 2 Chikkodi-Sadalga Annapurna Channappa Asurkar 3 Athani Mahaveer Dasharath Manoji 4 Kagwad Bhimagouda Shankar Khot 8 Arabhavi Shankargouda Ninganngouda Padesur 9 Gokak Paravin Jabbar Tambule 11 Belgaum Uttar Ahmar Abdulsattar Gove 12 Belgaum Dakshin Mahantesh B Ranagattimath 13 Belgaum Rural Anwar K Jamadar 14 Khanapur Desai Meghana Chandrakant 15 Kittur Tangevva Adiveppa Iragar 16 Bailhongal Duragamma Basappa Yarazaravi 17 Saundatti Yellamma Shamir Karimbeg Jamadar 18 Ramdurg Ghodake Subhashchandra Ashok 20 Terdal Javed Inamdar 22 Bilgi Rekha Laxmanrao Naikar 25 Hungund Basanagouda Ramanagouda Meti 26 Muddebihal Bibihajara A Nidagundi 27 Devar Hippargi Kiran Sidramayya Soulabavimath 29 Babaleshwar Bhavaramma Shivanand Janawad 31 Nagthan Krishna Thavaru Chavan 32 Indi Laxmibai Doddappa Tadlagi 33 Sindgi Gulshanbi Davalsab Nadaf 34 Afzalpur Raju Ramachandra Heroor 35 Jevargi Prabhu Kalappa 36 Shorapur Raja Ramappa Nayak (Jeji) 37 Shahapur Azam Ali 38 Yadgir M Basavaraj Padukoti 39 Gurmitkal Jafar Hussain 40 Chittapur Raju Hadnoor 41 Sedam Rekha Dayanand Hulasagud 42 Chincholi Vijaylaxmi Laxman Omkar 43 Gulbarga Rural Sujata 44 Gulbarga Dakshin Ratna Sukhjinder Singh 45 Gulbarga Uttar Sakina Patel 46 Aland Afzal Ansari 47 Basavakalyan Purushotam 48 Humnabad Anjum Begum 49 Bidar South Mohammed Azmath 50 Bidar Mohd Naser Khan 52 Aurad Pramodkumar 53 Raichur Rural Ramayya Nayaka 54 Raichur Mohammed Jameel Ahmad 55 Manvi Krishna Nayak 56 Devadurga Shivaraj Dore 57 Lingsugur Honnappa 58 Sindhanur Lakshmi Devi Bettan Gowda 59 Maski Babu Nayak 61 Kanakagiri Mukkanna Ramachandrappa Naik 63 Yelburga Allabhaxi Fakruddinsab Kukanoor 65 Shirahatti Mallikarjun Yallappa Doddamani 66 Gadag Shiraj Urf Shirajahmad Ballary 67 Ron Sayyad Khalid Koppal 70 Kundgol Shaila Suresh Goni 72 Hubli-Dharwad-East Sahadevappa Durgappa Malagi Urf Malagimani 73 Hubli-Dharwad Central Philomina Pendam 74 Hubli-Dharwad- West Latha Nethaji Terdal 75 Kalghatgi Basappa Ramappa Aiholli 76 Haliyal Kakkeri Badesab Hussainsab 78 Kumta Nagraj N Naik 79 Bhatkal Gaphur Sab 80 Sirsi Abdul Razak Shaikh 83 Shiggaon Mainuddin Katib 84 Haveri Babakka Balayya Ballari 85 Byadgi Aralimard Zakeer Husain 86 Hirekerur Mahadevappa Malammanavar 87 Ranibennur Parajan Tabasum Koppal 88 Hadagalli Krishna Naik L 89 Hagaribommanahalli Ajjaiah H 92 Siruguppa Dodda Yallappa 93 Bellary Basappa Gadekal 94 Bellary City M Jayaramulu 95 Sandur Chetan N 96 Kudligi H P Sharanappa 97 Molakalmuru P Sumalatha 99 Chitradurga Syed Ismail 100 Hiriyur Samiulla 104 Harapanahalli Lalithamma 107 Davanagere South Nowshin Taj 108 Mayakonda Vimala K A 109 Channagiri Vijaykumar M T 110 Honnali Abdul Rahaman 111 Shimoga Rural S Krishna 112 Bhadravati Mumtaz Begum 113 Shimoga Mohammed Yusuf Khan 114 Tirthahalli A Putthabba 116 Sorab Asadulla T K (Asood) 117 Sagar Kalavathi 118 Byndoor Abdul Hajeed 120 Udupi Y S Vishwanath 121 Kapu Abdul Rahiman 122 Karkal Maksood Ahamed 124 Mudigere Anilkumar N G 125 Chikmagalur Nurulla Khan 126 Tarikere Manjunath B S 127 Kadur Latha H K 128 Chiknayakanhalli Dr M K Pasha 129 Tiptur M Ramesha 132 Tumkur City Nissar Ahmed (Arif) 133 Tumkur Rural Sunil Yadav S 134 Koratagere Sathyappa 135 Gubbi Raju B S 137 Pavagada P Murthy 138 Madhugiri Mujeebur Rehman 139 Gauribidanur Yogeesha H V 140 Bagepalli B A Babajan 141 Chikkaballapur S N Tabassum 142 Sidlaghatta K V Yamegowda 143 Chintamani Ghouse Khan 144 Srinivaspur Sandeep M G 145 Mulbagal M K Chandrakala 146 Kolar Gold Field V Rajappa 147 Bangarapet Srinivasa 148 Kolar Tanveer Ahmed 150 Yelahanka Syed Nadeem S 151 K R Puram Syed Taseen 152 Byatarayanapura Jeelani Fathima 154 Rajarajeshwarinagar G M Srinivasa 156 Mahalakshmi Layout Govindaraju T 157 Malleshwaram Subramanya Sharma Gouravaram 159 Pulakeshinagar Srikanth Seetharam 160 Sarvagnanagar S Syed Hidayathulla 161 C V Raman Nagar S R Jayaram 162 Shivajinagar Syed Jaffar 163 Shanti Nagar Narasimha Prasad 164 Gandhi Nagar G Krishna 168 Chamrajpet Syed Aslam 169 Chickpet Afsar Khan R K 170 Basavanagudi J Venkatesh 171 Padmanaba Nagar Akmal Shareff 172 B T M Layout Kumari Jayalakshmi B V 173 Jayanagar Syed Zabi 174 Mahadevapura Nandakumar R 175 Bommanahalli Shaik Imran 176 Bangalore South Sirajuddin 177 Anekal Munikrishnappa 178 Hosakote G Shrinivasa 179 Devanahalli K Ramachandrappa 180 Doddaballapur M Manjunath 181 Nelamangala G Shivakumari 182 Magadi D M Madegowda 185 Channapatna B M Lokesh 186 Malavalli Vishwanatha G S 187 Maddur Heena Kouser 188 Melukote Mahesh Vakeelaru 189 Mandya Kaveri Shreya M J 190 Shrirangapattana Suresha V 191 Nagamangala Vaseem Ullakhan 193 Shravanabelagola Dwarakish 194 Arsikere Shaheen 196 Hassan Zareen Taj 197 Holenarasipur Mohammed Haneef 198 Arkalgud H T Sathya 199 Sakleshpur K R Pradeep Kumar 200 Belthangady Jagannatha M 201 Moodabidri Abdul Rehiman 202 Mangalore City North P M Ahammad 203 Mangalore City South Mohammed Iqbal 204 Mangalore Usman 205 Bantval Shameer 206 Puttur Shabana S Sheik 208 Madikeri Rasheeda Begum 209 Virajpet Basavaraju H D 210 Periyapatna Sumithra H K 211 Krishnarajanagara Shanthamma 212 Hunasuru Syed Gafur 214 Nanjangud Basavaraju C 215 Chamundeshwari Gurumallesh 217 Chamaraja Shanthi D Awaradi 218 Narasimharaja Mangalagowri 220 T Narasipur Srinivas 221 Hanur Pradeep Kumar M 222 Kollegal Lakshmi Jayashankara

A total of 224 seats in the Karnataka Assembly will go to the polls on Saturday, May 12, 2018. Counting of votes will be held on Tuesday, May 15, 2018. Of the 224 seats, 36 are reserved for Scheduled Castes (SC) and 15 for Scheduled Tribes (ST). A total of 4,96,82,357 voters will decide the fate of 2,655 candidates in 56,696 polling stations.All India Mahila Empowerment Party (AIMEP) is contesting in a total of 174 seats. Below is a complete list of AIMEP candidates contesting in Karnataka Assembly elections 2018: