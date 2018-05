Karnataka Assembly Elections 2018: Full List of All Janata Dal (Secular) (JDS) Candidates

AC No. Constituency Name Candidate Name 3 Athani Girish Kedareppa Butali 4 Kagwad Kallappa Paris Magennavar 5 Kudachi Aihole Rajendra Annappa 7 Hukkeri Mallikarjun Babagoud Patil 8 Arabhavi Bhimappa Gundappa Gadad 9 Gokak Kareppa Lakkappa Talawar 10 Yemkanmardi Shankar Bharama Gasti 11 Belgaum Uttar Ashfaq Ahmed Madaki 12 Belgaum Dakshin Changadev Kugaji @ Mahesh Kugaji 13 Belgaum Rural Patil Shivanagouda S 14 Khanapur Bagwan Nasir Papulsab 15 Kittur Suresh Shivarudrappa Marihal 16 Bailhongal Shankar Bharamappa Madalagi 17 Saundatti Yellamma Doddagouda Fakeeragouda Patil 18 Ramdurg Javeedsab M 19 Mudhol Shankar N Nayak 20 Terdal Basappa K Konnur 21 Jamkhandi Sadashiv Kalal 22 Bilgi Sangappa Tippanna Kandagal 23 Badami Hanamant Mavinamarad 26 Muddebihal Mangaladevi Biradar 27 Devar Hippargi Bhimanagouda (Rajugouda) B Patil 28 Basavana Bagevadi Somanagouda(Appugouda) B Patil(Managuli) 30 Bijapur City Bellubbi Sangappa Kallappa 31 Nagthan Devanand Fulasing Chavan 32 Indi B D Patil (Hanjagi) 33 Sindgi Managuli Mallappa Channaveerappa 34 Afzalpur Raju Gouda Revoor 35 Jevargi Kedarlingayya Hiremath 36 Shorapur Raja Krishnappa Nayak 37 Shahapur Ameenraddi Yalagi 38 Yadgir A C Kadloor 39 Gurmitkal Nagangouda 41 Sedam Sunita Mahantesh Talawar Malkhed 42 Chincholi Sushilabai B Korvi 43 Gulbarga Rural Revu Naik Belamagi 44 Gulbarga Dakshin Basavaraj Diggavi 45 Gulbarga Uttar Nasir Hussain Ustad 46 Aland Suryakant K Koralli 47 Basavakalyan P G R Sindhia 48 Humnabad M Naseemoddin Patel 49 Bidar South Bandeppa 51 Bhalki Khandre Prakash 52 Aurad Dhanaji 53 Raichur Rural Ravi Kumar Patil 54 Raichur Mahantesh Patil 55 Manvi Raja Venkatappa Nayak 56 Devadurga Arkera Venkatesh Pujari 57 Lingsugur Bandi Siddu 58 Sindhanur Venkatrao Nadagouda 59 Maski Rajasomanath Nayak 60 Kushtagi H C Neeravari 61 Kanakagiri Manjula Ravikumar 62 Gangawati Kariyanna Sangati 63 Yelburga Veeranagouda Police Patil Ballutagi 64 Koppal K M Syed 67 Ron Ravindranath Jambunath Doddameti 68 Nargund Girimallanagouda Ishwaragouda Patil 69 Navalgund Konareddy Ningareddy Hanamareddy 70 Kundgol Akki Mallikarjuna Sahadevappa 71 Dharwad Tirakappa Jamanal 73 Hubli-Dharwad Central Mallikarjun Koravi 75 Kalghatgi Shivanand Rudrappa Ambadagatti 76 Haliyal K R Ramesh 77 Karwar Anand Vasant Asnotikar 78 Kumta Nayak Pradeep Dayanand 80 Sirsi Shashibhushan Hegde 81 Yellapur Naik Ravindra A 82 Hangal Bommanahalli Babu 83 Shiggaon Ashok Bevinamar 84 Haveri Sanjay Dange 86 Hirekerur Siddappa Gudadappanavar 87 Ranibennur Shripad Sawkar 88 Hadagalli Kayannanavara Putrappa 89 Hagaribommanahalli S Krushna Naik 90 Vijayanagara Deepak Singh 91 Kampli K Raghavendra 92 Siruguppa Hosamane B Maruthi 93 Bellary D Ramesh 94 Bellary City Mohamad Iqbal Hothur 95 Sandur B Vasanth Kumar 96 Kudligi N T Bommanna 97 Molakalmuru Patel G M Thippeswamy (Yattinahattygowdru) 98 Challakere Raveesh Kumar 99 Chitradurga K C Veerendra (Pappy) 100 Hiriyur D Yashodhara 101 Hosadurga Shashikumar 102 Holalkere Srinivasa Gaddige T 103 Jagalur Devendrappa B 104 Harapanahalli Arasikere N Kotresh 105 Harihar Shivashankar H S 106 Davanagere North Ananda M 107 Davanagere South J Amanulla Khan 108 Mayakonda Sheela Naik 109 Channagiri D Ramesha 111 Shimoga Rural Sharada Puryanaik 112 Bhadravati Appaji M J 113 Shimoga H N Niranjan 114 Tirthahalli R M Manjunatha Gowda 115 Shikaripura H T Balegar 116 Sorab S Madhu Bangarappa 117 Sagar M B Girishgowda 118 Byndoor Ravi Shetty 119 Kundapura Thekkatte Prakash Shetty 120 Udupi Birthi Gangandhar Bhandary 121 Kapu M Mansoor Ibrahim 123 Sringeri H G Venkatesh 124 Mudigere B B Ningaiah 125 Chikmagalur Harisha B H 126 Tarikere T H Shivashankarappa 127 Kadur Y S V Datta 128 Chiknayakanhalli C B Sureshbabu 129 Tiptur Lokeshwara 130 Turuvekere M T Krishnappa 131 Kunigal D Nagarajaiah 132 Tumkur City N Govindaraju 133 Tumkur Rural D C Gowrishankar 134 Koratagere P R Sudhakar Lal 135 Gubbi S R Srinivas (Vasu) 136 Sira B Sathyanarayana 137 Pavagada K M Thimmarayappa 138 Madhugiri M V Veerabhadraiah 139 Gauribidanur C R Narasimhamurthy 140 Bagepalli Dr C R Manohar 141 Chikkaballapur K P Bachegowda 142 Sidlaghatta B N Ravikumar 143 Chintamani J K Krishna Reddy 144 Srinivaspur G K Venkatashivareddy 145 Mulbagal V Manjunatha 146 Kolar Gold Field M Baktavatsalam 147 Bangarapet M Mallesh Babu 148 Kolar K Srinivasa Gowda 149 Malur K S Manjunatha Gowda 150 Yelahanka A M Hanumanthegowda 151 K R Puram D A Gopala 152 Byatarayanapura Chandra T G 153 Yeshvanthapura T N Javarayi Gowda 154 Rajarajeshwarinagar G H Ramachandra 155 Dasarahalli R Manjunatha 156 Mahalakshmi Layout K Gopalaiah 157 Malleshwaram Madhusudhan N 158 Hebbal Hanumanthe Gowda 159 Pulakeshinagar B Prasanna Kumar 160 Sarvagnanagar Anwar Sharieff 161 C V Raman Nagar P Ramesh 162 Shivajinagar Shaikh Masthan Ali 163 Shanti Nagar N R Sridhar Reddy 164 Gandhi Nagar V Narayanaswamy 165 Rajaji Nagar H M Krishnamurthy 166 Govindraj Nagar A Nagendra Prasad 167 Vijay Nagar Paramashiva N E 168 Chamrajpet B K Altaf Khan 169 Chickpet Dr D Hemachandra Sagar 170 Basavanagudi K Bagegowda 171 Padmanaba Nagar V K Gopal 172 B T M Layout K Devadas 173 Jayanagar Kalegowda 174 Mahadevapura Sathish K 175 Bommanahalli T R Prasad 176 Bangalore South R Prabhakar Reddy 178 Hosakote Krishna Murthy R 179 Devanahalli Narayanaswamy L N 180 Doddaballapur B Munegowda 181 Nelamangala Dr K Sreenivasamurthy 182 Magadi A Manjunath 183 Ramanagaram H D Kumaraswamy 184 Kanakapura Narayana Gowda 185 Channapatna H D Kumara Swamy 186 Malavalli Dr K Annadani 187 Maddur D C Thammanna 188 Melukote C S Puttaraju 189 Mandya M Srinivas 190 Shrirangapattana A S Ravindra 191 Nagamangala Sureshgowda 192 Krishnarajapete Narayanagowda 193 Shravanabelagola C N Balakrishna 194 Arsikere K M Shivalinge Gowda 195 Belur K S Lingesh 196 Hassan H S Prakash 197 Holenarasipur H D Revanna 198 Arkalgud A T Ramaswamy 199 Sakleshpur H K Kumaraswamy 200 Belthangady Sumathi S Hegde 201 Moodabidri Jeevan Krishna Shetty 203 Mangalore City South Rathnakara Suvarna 204 Mangalore K Ashraf 206 Puttur I C Kailas Gowda 208 Madikeri B A Jivijaya 209 Virajpet Sanketh Poovaiah M 210 Periyapatna K Mahadeva 211 Krishnarajanagara S R Mahesh 212 Hunasuru Adaguru H Vishwanath 213 Heggadadevankote Chikkanna 214 Nanjangud Dayanandamurthy H S 215 Chamundeshwari G T Devegowda 216 Krishnaraja Mallesh K V 217 Chamaraja K S Rangappa 218 Narasimharaja Abdul Azeez(Abdulla) 219 Varuna Abhishek S Manegar 220 T Narasipur Ashvin Kumar M 221 Hanur Manjunath M R

A total of 224 seats in the Karnataka Assembly will go to the polls on Saturday, May 12, 2018. Counting of votes will be held on Tuesday, May 15, 2018. Of the 224 seats, 36 are reserved for Scheduled Castes (SC) and 15 for Scheduled Tribes (ST). A total of 4,96,82,357 voters will decide the fate of 2,655 candidates in 56,696 polling stations.Janata Dal (Secular) - JD(S) - is contesting in a total of 201 seats. Below is a complete list of JD(S) candidates contesting in Karnataka Assembly elections 2018: