No. Constituency Name Party Candidate Name 1 Nippani BJP Jolle Shashikala Annasaheb 2 Chikkodi-Sadalga INC Ganesh Prakash Hukkeri 3 Athani INC Mahesh Iranagouda Kumathalli 4 Kagwad INC Shrimant Balasaheb Patil 5 Kudachi BJP P Rajeev 6 Raybag BJP Aihole Duryodhan Mahalingappa 7 Hukkeri BJP Umesh Vishwanath Katti 8 Arabhavi BJP Balachandra Lakshmanarao Jarakiholi 9 Gokak INC Jarkiholi Ramesh Laxmanrao 10 Yemkanmardi INC Satish L Jarkiholi 11 Belgaum Uttar BJP Anil S Benake 12 Belgaum Dakshin BJP Abhay Patil 13 Belgaum Rural INC Laxmi R Hebbalkar 14 Khanapur INC Dr Anjali Hemant Nimbalkar 15 Kittur BJP Doddagoudar Mahantesh Basavantaray 16 Bailhongal INC Koujalagi Mahantesh Shivanand 17 Saundatti Yellamma BJP Shri Vishwanath Chandrashekhar Mamani 18 Ramdurg BJP Mahadevappa Yadawad 19 Mudhol BJP Govind Makthappa Karajol 20 Terdal BJP Siddu Savadi 21 Jamkhandi INC Siddu Bhimappa Nyamgoud 22 Bilgi BJP Murugesh Rudrappa Nirani 23 Badami INC Siddaramaiah 24 Bagalkot BJP Veerabhadrayya (Veeranna) Charantimath 25 Hungund BJP Doddanagouda G Patil 26 Muddebihal BJP Ameenappa Gouda S Patil (Nadahalli) 27 Devar Hippargi BJP Somanagouda B Patil (Sasanur) 28 Basavana Bagevadi INC Shivanand Patil 29 Babaleshwar INC Mallanagoud Basanagoud Patil 30 Bijapur City BJP Basanagoud R Patil (Yatnal) 31 Nagthan JD(S) Devanand Fulasing Chavan 32 Indi INC Yashvantharaygouda Vittalagouda Patil 33 Sindgi JD(S) Managuli Mallappa Channaveerappa 34 Afzalpur INC M Y Patil 35 Jevargi INC Ajay Dharam Singh 36 Shorapur BJP Narasimhanayak (Rajugouda) 37 Shahapur INC Sharanabasappa Gouda Darshanapur 38 Yadgir BJP Venkatreddy Mudnal 39 Gurmitkal JD(S) Nagangouda 40 Chittapur INC Priyank Kharge 41 Sedam BJP Rajkumar Patil 42 Chincholi INC Dr Umesh G Jadhav 43 Kalburgi Rural BJP Basawaraj Mattimud 44 Kalburgi South BJP Dattatraya C Patil Revoor Appu Gouda 45 Kalburgi North INC Kaneez Fatima 46 Aland BJP Guttedar Subhash Rukmayya 47 Basavakalyan INC B Narayanrao 48 Humnabad INC Rajshekhar 49 Bidar South JD(S) Bandeppa 50 Bidar INC Rahim Khan 51 Bhalki INC Eshwar Khandre 52 Aurad BJP Prabhu Chauhan 53 Raichur Rural INC Basanagouda Daddal 54 Raichur BJP Dr Shivaraj Patil 55 Manvi JD(S) Raja Venkatappa Nayak 56 Devadurga BJP Shivana Gouda Nayak 57 Lingsugur INC D S Hoolageri 58 Sindhanur JD(S) Venkatrao Nadagouda 59 Maski INC Pratapgouda Patil 60 Kushtagi INC Amaregouda Linganagouda Patil Bayyapur 61 Kanakagiri BJP Basavaraj Dadesugur 62 Gangawati BJP Paranna Eshwarappa Munavalli 63 Yelburga BJP Achar Halappa Basappa 64 Koppal INC K Raghavendra Basavaraj Hitnal 65 Shirahatti BJP Ramappa Sobeppa Lamani 66 Gadag INC Hanamantagouda Krishnagouda Patil 67 Ron BJP Kalakappa Bandi 68 Nargund BJP Chandrakantagouda Channappagouda Patil 69 Navalgund BJP Shankar Patil Munenakoppa 70 Kundgol INC Channabasappa Sathyappa Shivalli 71 Dharwad BJP Amrut Ayyappa Desai 72 Hubli-Dharwad-East INC Prasad Abbayya 73 Hubli-Dharwad Central BJP Jagadish Shettar 74 Hubli-Dharwad- West BJP Arvind Bellad 75 Kalghatgi BJP C M Nimbannavar 76 Haliyal INC Deshpande R V 77 Karwar BJP Roopali Santosh Naik 78 Kumta BJP Dinakar Keshav Shetty 79 Bhatkal BJP Sunil Biliya Naik 80 Sirsi BJP Kageri Vishweshwar Hegde 81 Yellapur INC Arabail Hebbar Shivaram 82 Hangal BJP C M Udasi 83 Shiggaon BJP Basavaraj Bommai 84 Haveri BJP Neharu Olekar 85 Byadgi BJP Ballary Virupakshappa Rudrappa 86 Hirekerur INC Basavanagouda Patil 87 Ranibennur KPJP R Shankar S/O M Ramachandra 88 Hadagalli INC P T Parameshwara Naik 89 Hagaribommanahalli INC Bheema Naik L B P 90 Vijayanagara INC Anand Singh 91 Kampli INC J N Ganesh 92 Siruguppa BJP M S Somalingappa 93 Bellary INC B Nagendra 94 Bellary City BJP G Somasekhara Reddy 95 Sandur INC E Tukaram 96 Kudligi BJP N Y Gopalakrishna 97 Molakalmuru BJP B Sreeramulu 98 Challakere INC T Raghumurthy 99 Chitradurga BJP G H Thippareddy 100 Hiriyur BJP K Poornima 101 Hosadurga BJP Gulihatti D Shekar 102 Holalkere BJP M Chandrappa 103 Jagalur BJP S V Ramachandra 104 Harapanahalli BJP G Karunakara Reddy 105 Harihar INC S Ramappa 106 Davanagere North BJP S A Ravindranath 107 Davanagere South INC Shamanur Shivashankarappa 108 Mayakonda BJP N Linganna 109 Channagiri BJP K Madalu Virupakshappa 110 Honnali BJP M P Renukacharya 111 Shimoga Rural BJP K B Ashok Naik 112 Bhadravati INC B K Sangameshwara 113 Shimoga BJP K S Eshwarappa 114 Tirthahalli BJP Araga Jnanendra 115 Shikaripura BJP B S Yadiyurappa 116 Sorab BJP S Kumara Bangarappa 117 Sagar BJP H Halappa 118 Byndoor BJP B M Sukumar Shetty 119 Kundapura BJP Halady Srinivas Shetty 120 Udupi BJP K Raghupathi Bhat 121 Kapu BJP Lalaji R Mendon 122 Karkal BJP V Sunil Kumar 123 Sringeri INC T D Rajegowda 124 Mudigere BJP M P Kumaraswamy 125 Chikmagalur BJP C T Ravi 126 Tarikere BJP D S Suresh 127 Kadur BJP K S Prakash 128 Chiknayakanhalli BJP J C Madhu Swamy 129 Tiptur BJP B C Nagesh 130 Turuvekere BJP Jayaram A S 131 Kunigal INC Dr|| H D Ranganath 132 Tumkur City BJP G B Jyothi Ganesh 133 Tumkur Rural JD(S) D C Gowrishankar 134 Koratagere INC Dr G Parameshwara 135 Gubbi JD(S) S R Srinivas (Vasu) 136 Sira JD(S) B Sathyanarayana 137 Pavagada INC Venkataramanappa 138 Madhugiri JD(S) M V Veerabhadraiah 139 Gauribidanur INC N H Shivashankara Reddy 140 Bagepalli INC S N Subbareddy(Chinnakayalapalli) 141 Chikkaballapur INC Dr K Sudhakar 142 Sidlaghatta INC V Muniyappa 143 Chintamani JD(S) J K Krishna Reddy 144 Srinivaspur INC K R Ramesh Kumar 145 Mulbagal IND H Nagesh 146 Kolar Gold Field INC Roopakala M 147 Bangarapet INC S N Narayana Swamy K M 148 Kolar JD(S) K Srinivasa Gowda 149 Malur INC K Y Nanjegowda 150 Yelahanka BJP S R Vishwanath 151 K R Pura INC B A Basavaraja 152 Byatarayanapura INC Krishna Byregowda 153 Yeshvanthapura INC S T Somashekhar 155 Dasarahalli JD(S) R Manjunatha 156 Mahalakshmi Layout JD(S) K Gopalaiah 157 Malleshwaram BJP Dr Ashwath Narayan C N 158 Hebbal INC Suresh B S 159 Pulakeshinagar INC R Akhanda Srinivas Murthy 160 Sarvagnanagar INC Kelachandra Joseph George 161 C V Raman Nagar BJP S Raghu 162 Shivajinagar INC R Roshan Baig 163 Shanti Nagar INC N A Haris 164 Gandhi Nagar INC Dinesh Gundu Rao 165 Rajaji Nagar BJP S Suresh Kumar 166 Govindraj Nagar BJP V Somanna 167 Vijay Nagar INC M Krishnappa 168 Chamrajpet INC B Z Zameer Ahmed Khan 169 Chickpet BJP Uday B Garudachar 170 Basavanagudi BJP Ravisubramanya L A 171 Padmanaba Nagar BJP R Ashoka 172 B T M Layout INC Ramalinga Reddy 174 Mahadevapura BJP Aravind Limbavali 175 Bommanahalli BJP Sathish Reddy M 176 Bangalore South BJP M Krishnappa 177 Anekal INC B Shivanna 178 Hosakote INC N Nagaraju (M T B) 179 Devanahalli JD(S) Narayanaswamy L N 180 Doddaballapur INC T Venkataramanaiah 181 Nelamangala JD(S) Dr K Sreenivasamurthy 182 Magadi JD(S) A Manjunath 183 Ramanagaram JD(S) H D Kumaraswamy 184 Kanakapura INC D K Shivakumar 185 Channapatna JD(S) H D Kumara Swamy 186 Malavalli JD(S) Dr K Annadani 187 Maddur JD(S) D C Thammanna 188 Melukote JD(S) C S Puttaraju 189 Mandya JD(S) M Srinivasa 190 Shrirangapattana JD(S) A S Ravindra 191 Nagamangala JD(S) Sureshgowda 192 Krishnarajapete JD(S) Narayanagowda 193 Shravanabelagola JD(S) C N Balakrishna 194 Arsikere JD(S) K M Shivalinge Gowda 195 Belur JD(S) K S Lingesh 196 Hassan BJP Preetham J Gowda 197 Holenarasipur JD(S) H D Revanna 198 Arkalgud JD(S) A T Ramaswamy 199 Sakleshpur JD(S) H K Kumaraswamy 200 Belthangady BJP Harish Poonja 201 Moodabidri BJP Umanatha A Kotian 202 Mangalore City North BJP Dr Bharath Shetty Y 203 Mangalore City South BJP D Vedavyasa Kamath 204 Mangalore INC U T Abdul Khader 205 Bantwala BJP Rajesh Naik U 206 Puttur BJP Sanjeeva Matandoor 207 Sullia BJP Angara S 208 Madikeri BJP Appachu Ranjan M P 209 Virajpet BJP K G Bopaiah 210 Periyapatna JD(S) K Mahadeva 211 Krishnarajanagara JD(S) S R Mahesh 212 Hunasuru JD(S) Adaguru H Vishwanath 213 Heggadadevankote INC Anil Kumar C 214 Nanjangud BJP Harshavardhan B 215 Chamundeshwari JD(S) G T Devegowda 216 Krishnaraja BJP S A Ramadas 217 Chamaraja BJP L Nagendra 218 Narasimharaja INC Tanveer Sait 219 Varuna INC Yathindra S 220 T Narasipur JD(S) Ashvin Kumar M 221 Hanur INC R Narendra 222 Kollegal BSP N Mahesh 223 Chamarajanagar INC C Puttarangashetty 224 Gundlupet BJP C S Niranjan Kumar

The Karnataka Elections 2018 have thrown up a result that was largely on expected lines and in tune with the exit polls. The southern state's assembly is on for hung parliament, where the BJP has emerged as the single largest party with 104 leading seats, followed the Congress at 76. Janata Dal (Secular), led by former Prime Minister HD Deve Gowda and former CM HD Kumaraswamy, is leading in 38 seats and will decide which one of the two national parties gets to be king. The Congress has gone on to spring a surprise, declaring it will back the JD(S) in forming the government.Chief Minister Siddaramaiah announced Congress's support to the JD(S). Emerging from a huddle with senior Congress leaders, including Ghulam Nabi Azad, Siddaramaiah said,"We have decided that the Congress will extend support to the JD(S) to form the government. That's the best way to keep the BJP out (of power)." Azad said a Congress delegation will meet Governor Vajubhai Vala in the evening.Here is the final list of all winning candidates in the Karnataka Elections 2018: