Manipur Elections 2022 Winners List: Candidates Who Won As BJP Set to Return to Power

The ruling BJP coalition is all set to return to power in the insurgency-hit state of Manipur, as it bagged 31 seats, as per the latest ECI data. Chief Minister N Biren Singh defeated his nearest Congress rival, P Saratchandra Singh, by 18,271 votes in the Heingang seat.

Here is a list of candidates constituency-wise.

Thounaojam Shyamkumar (BJP) - Andro

- Andro Konthoujam Govindas Singh (BJP) - Bishnupur

- Bishnupur SS Olish (BJP) - Chandel (st)

- Chandel (st) Khashim Vashum (Naga People’s Front) - Chingai (st)

- Chingai (st) LM Khaute (Janata Dal United) - Churachandpur (ST)

- Churachandpur (ST) N Biren Singh (BJP) - Heingang (GEN)

Heingang (GEN) Thokchom Radheshyam Singh (BJP) - Heirok

- Heirok Letzamang Haokip (BJP) - Henglep (ST)

- Henglep (ST) Dr Yumnam Radheshyan Singh (BJP) - Hiyanglam

- Hiyanglam MD Achab Uddin (Janata Dal United) - Jiribam

- Jiribam Mayanglambam Rameshwar Singh (National People’s Party) - Kakching

- Kakching Nemcha Kipgen (BJP): Kangpokpi (Gen)

Kangpokpi (Gen) J Kumo Sha (Independent): Karong (st)

Karong (st) Lourembam Rameshwor Meetei (BJP) - Keirao

- Keirao Sapam Nishikant Singh (Independent) - Keishamthong

- Keishamthong Surjakumar Okram (INC) - Khangabok

- Khangabok Thokchom Lokeshwar Singh (Congress) - Khundrakpam (GEN)

- Khundrakpam (GEN) Leishangthem Susindro Meitei ( BJP ) - Khurai (GEN)

- Khurai (GEN) Dr. Sapam Ranjan Singh (BJP) - Konthoujam

- Konthoujam Sheikh Noorul Hassan (NPP) - Kshetrigao

- Kshetrigao Sanasam Premchandra Singh (BJP) - Kumbi

- Kumbi Khongbantabam Ibomcha (BJP) - Lamlai

- Lamlai Pukhrambam Sumati Devi (National People’s Party) - Lamsang

- Lamsang Karam Shyam (BJP) - Langthabal

- Langthabal Mohd Abdul Nasir (BJP) - Lilong

- Lilong Losii Dikho (Naga Peoples Front) - Mao (st)

- Mao (st) Kongkham Robindro Singh (BJP) - Mayang Imphal

- Mayang Imphal Thongam Shanti Singh (BJP) - Moirang

- Moirang Basanta Kumar Singh (BJP) - Nambol Thounaojam

- Nambol Thounaojam Sagolshem Kebi Devi (BJP) - Naoriya Pakhanglakpa

- Naoriya Pakhanglakpa Dinganglung Gangmei (BJP) - Nungba (ST)

- Nungba (ST) Irengbam Nalini Devi (National People’s Party) - Oinam

- Oinam Sapam Kunjakeswor (Keba) Singh (BJP) - Patsoi

- Patsoi Leishiyo Keishing (NPF) - Phungyar (st)

- Phungyar (st) Rajkumar Imo Singh (BJP) - Sagolband

- Sagolband Paolienlal Haokip (BJP) - Saikot (ST)

- Saikot (ST) Kimneo Haokip Hangshing (Kuki People’s Alliance) - Saikul (st)

(Kuki People’s Alliance) - Saikul (st) Haokholet Kipgen (Independent) - Saitu (ST)

- Saitu (ST) Heikham Dingo Singh (BJP) - Sekmai

- Sekmai Chinlunthang (Kuki People’s Alliance) - Singhat (ST)

- Singhat (ST) Yumnam Khemchand Singh (BJP) - Singjamei

- Singjamei Kangujam Ranjit Singh (Congress) - Sugnu

- Sugnu Kayisii (National People’s Party) - Tadubi (st)

- Tadubi (st) Awangbow Newmai (Naga Peoples Front) - Tamei (ST)

- Tamei (ST) Janghemlung Panmei (National People’s Party) - Tamenglong (ST)

- Tamenglong (ST) Letpao Haokip (BJP) - Tengnoupal (st)

- Tengnoupal (st) Tongbram Robindro Singh (BJP) - Thanga

- Thanga Khumukcham Joykisan Singh (Janata Dal United) - Thangmeiband

- Thangmeiband Vungzagin Valte (BJP) - Thanlon (ST)

- Thanlon (ST) Thongam Biswajit Singh (BJP) - Thongju

- Thongju Okram Ibobi Singh (Congress) - Thoubal

- Thoubal Ngursanglur Sanate (Janata Dal United) - Tipaimukh (st)

- Tipaimukh (st) Ram Muivah (Naga Peoples Front) - Ukhrul (st)

- Ukhrul (st) Khwairakpam Raghumani Singh (BJP) - Uripok

- Uripok Dr Usham Deben Singh (BJP) - Wabgai

- Wabgai Paonam Brojen Singh ( BJP) - Wangjing Tentha

- Wangjing Tentha Thangjam Arunkumar (Janata Dal United) - Wangkhei

- Wangkhei Keisham Meghachandra Singh (Congress) - Wangkhem

- Wangkhem Khuraijam Loken Singh (National People’s Party) - Wangoi

- Wangoi Thokchom Satyabrata Singh (BJP) - Yaiskul

Read all minute-by-minute news updates for Uttar Pradesh election results 2022, Punjab election results 2022, Uttarakhand election results 2022, Manipur election results 2022, and Goa election results 2022.

Click here for seat-wise LIVE result updates.