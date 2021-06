French Open 2021 Full Results, Day 2: Federer, Serena, Swiatek into Round 2; Medvedev Gets Huge Win

French Open results on Monday, the second day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding):

Men

1st Round

Yoshihito Nishioka (JPN) bt Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 6-4, 6-2, 3-6, 7-6 (7/5)

Lorenzo Musetti (ITA) bt David Goffin (BEL x13) 6-0, 7-5, 7-6 (7/3)

Taylor Fritz (USA x30) bt Joao Sousa (POR) 6-4, 6-2, 6-4

Dominik Koepfer (GER) bt Mathias Bourgue (FRA) 6-3, 6-3, 6-4

Marin Cilic (CRO) bt Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (8/6), 6-1, 6-2

Roger Federer (SUI x8) bt Denis Istomin (UZB) 6-2, 6-4, 6-3

Cameron Norrie (GBR) bt Bjorn Fratangelo (USA) 7-5, 7-6 (7/5), 6-2

Lloyd Harris (RSA) bt Lorenzo Sonego (ITA x26) 7-5, 6-4, 6-4

Jannik Sinner (ITA x18) bt Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-1, 4-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-4

Gianluca Mager (ITA) bt Peter Gojowczyk (GER) 6-2, 3-6, 6-4, 7-5

Nikoloz Basilashvili (GEO x28) bt Dusan Lajovic (SRB) 6-4, 6-3, 0-6, 6-2

Carlos Alcaraz (ESP) bt Bernabe Zapata Miralles (ESP) 6-3, 2-6, 6-1, 7-6 (7/4)

Casper Ruud (NOR x15) bt Benoit Paire (FRA) 5-7, 6-2, 6-1, 7-6 (7/4)

Kamil Majchrzak (POL) bt Arthur Cazaux (FRA) 6-4, 2-6, 6-4, 6-4

Federico Delbonis (ARG) bt Radu Albot (MDA) 6-1, 2-6, 6-0, 6-1

Pedro Martinez (ESP) bt Sebastian Korda (USA) 6-4, 6-2, 6-2

Filip Krajinovic (SRB) bt Maximilian Marterer (GER) 6-4, 6-1, 7-6 (7/3)

John Isner (USA x31) bt Sam Querrey (USA) 7-6 (7/2), 6-3, 6-4

Thiago Monteiro (BRA) bt Francisco Cerundolo (ARG) 6-3, 6-4, 6-3

Steve Johnson (USA) bt Frances Tiafoe (USA) 6-7 (5/7), 3-6, 6-4, 6-2, 6-1

Reilly Opelka (USA x32) bt Andrej Martin (SVK) 6-3, 6-2, 6-4

Jaume Munar (ESP) bt Jordan Thompson (AUS) 6-7 (6/8), 6-1, 7-6 (7/5), 6-4

Tommy Paul (USA) bt Christopher O’Connell (AUS) 6-2, 6-4, 4-6, 4-6, 10-8

Daniil Medvedev (RUS x2) bt Alexander Bublik (KAZ) 6-3, 6-3, 7-5

Women

1st Round

Sofia Kenin (USA x4) bt Jelena Ostapenko (LAT) 6-4, 4-6, 6-3

Hailey Baptiste (USA) bt Anna Blinkova (RUS) 6-1, 6-4

Tereza Martincova (CZE) bt Ivana Jorovic (SRB) 6-3, 7-6 (8/6)

Jessica Pegula (USA x28) bt Zhu Lin (CHN) 6-4, 4-6, 6-4

Zarina Diyas (KAZ) bt Heather Watson (GBR) 6-4, 7-5

Elise Mertens (BEL x14) bt Storm Sanders (AUS) 6-4, 6-1

Marta Kostyuk (UKR) bt Garbiñe Muguruza (ESP x12) 6-1, 6-4

Zheng Saisai (CHN) bt Sara Sorribes Tormo (ESP) 4-6, 6-4, 6-4

Varvara Gracheva (RUS) bt Lara Arruabarrena (ESP) 6-2, 6-3

Rebecca Peterson (SWE) bt Shelby Rogers (USA) 6-7 (3/7), 7-6 (10/8), 6-2

Iga Swiatek (POL x8) bt Kaja Juvan (SLO) 6-0, 7-5

Serena Williams (USA x7) bt Irina Camelia-Begu (ROM) 7-6 (8/6), 6-2

Mihaela Buzarnescu (ROM) bt Arantxa Rus (NED) 7-5, 7-5

Tamara Zidansek (SLO) bt Bianca Andreescu (CAN x6) 6-7 (1/7), 7-6 (7/2), 9-7

Madison Brengle (USA) bt Maria Camila Osorio (COL) 7-5, 6-4

Sorana Cirstea (ROM) bt Johanna Konta (GBR x19) 7-6 (7/5), 6-2

Martina Trevisan (ITA) bt Alison Van Uytvanck (BEL) 7-5, 4-6, 6-4

Darya Kasatkina (RUS) bt Misaki Doi (JPN) 6-3, 5-7, 6-3

Belinda Bencic (SUI x10) bt Nadia Podoroska (ARG) 6-0, 6-3

Polona Hercog (SLO) bt Kiki Bertens (NED x16) 6-1, 3-6, 6-4

Caroline Garcia (FRA) bt Laura Siegemund (GER) 6-3, 6-1

Harmony Tan (FRA) bt Alize Cornet (FRA) 6-4, 6-4

Marketa Vondrousova (CZE x20) bt Kaia Kanepi (EST) 4-6, 6-3, 6-0

Read all the Latest News, Breaking News and Coronavirus News here