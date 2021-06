French Open 2021 Full Results, Day 4: Serena Williams Survives Scare; Medvedev, Zverev, Tsitsipas All Through

Here are French Open results on Wednesday, the fourth day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding)

Men

2nd Round

Alexander Zverev (GER x6) bt Roman Safiullin (RUS) 7-6 (7/4), 6-3, 7-6 (7/1)

Laslo Djere (SRB) bt Miomir Kecmanovic (SRB) 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-3

Kei Nishikori (JPN) bt Karen Khachanov (RUS x23) 4-6, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4

Henri Laaksonen (SUI) bt Roberto Bautista Agut (ESP x11) 6-3, 2-6, 6-3, 6-2

Casper Ruud (NOR x15) bt Kamil Majchrzak (POL) 6-3, 6-2, 6-4

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt Botic van de Zandschulp (NED) 6-4, 6-4, 5-7, 2-6, 6-4

Fabio Fognini (ITA x27) bt Marton Fucsovics (HUN) 7-6 (8/6), 6-1, 6-2

Federico Delbonis (ARG) bt Pablo Andujar (ESP) 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-2

Stefanos Tsitsipas (GRE x5) bt Pedro Martínez (ESP) 6-3, 6-4, 6-3

John Isner (USA x31) bt Filip Krajinovic (SRB) 7-6 (8/6), 6-1, 7-6 (7/5)

Steve Johnson (USA) bt Thiago Monteiro (BRA) 6-3, 6-7 (2/7), 7-6 (7/2), 3-6, 6-3

Pablo Carreño-Busta (ESP x12) bt Enzo Couacaud (FRA) 2-6, 6-3, 6-4, 6-4

Marcos Giron (USA) bt Guido Pella (ARG) 7-6 (7/2), 6-1, 6-7 (3/7), 6-4

Christian Garín (CHI x22) bt Mackenzie McDonald (USA) 4-6, 4-6, 7-6 (9/7), 6-3, 8-6

Reilly Opelka (USA x32) bt Jaume Munar (ESP) 6-3, 6-2, 3-6, 7-5

Daniil Medvedev (RUS x2) bt Tommy Paul (USA) 3-6, 6-1, 6-4, 6-3

Women

2nd Round

Serena Williams (USA x7) bt Mihaela Buzarnescu (ROM) 6-3, 5-7, 6-1

Danielle Collins (USA) bt Anhelina Kalinina (UKR) 6-0, 6-2

Elena Rybakina (KAZ x21) bt Nao Hibino (JPN) 6-3, 6-1

Elena Vesnina (RUS) bt Petra Kvitova (CZE x11) - walkover

Victoria Azarenka (BLR x15) bt Clara Tauson (DEN) 7-5, 6-4

Madison Keys (USA x23) bt Leylah Fernandez (CAN) 6-1, 7-5

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS x31) bt Ajla Tomljanovic (AUS) 6-2, 6-3

Aryna Sabalenka (BLR x3) bt Aliaksandra Sasnovich (BLR) 7-5, 6-3

Tamara Zidansek (SLO) bt Madison Brengle (USA) 6-4, 6-1

Katerina Siniakova (CZE) bt Veronika Kudermetova (RUS x29) 7-6 (9/7), 5-7, 7-5

Sorana Cirstea (ROM) bt Martina Trevisan (ITA) 6-4, 3-6, 6-4

Daria Kasatkina (RUS) bt Belinda Bencic (SUI x10) 6-2, 6-2

Polona Hercog (SLO) bt Caroline Garcia (FRA) 7-5, 6-4

Marketa Vondrousova (CZE x20) bt Harmony Tan (FRA) 6-1, 6-3

Paula Badosa (ESP x33) bt Danka Kovinic (MNE) 6-2, 6-0

Ana Bogdan (ROM) bt Naomi Osaka (JPN x2) - walkover

