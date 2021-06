French Open 2021 Full Results, Day 5: Nadal, Federer and Djokovic Ease Into Third Round, Barty Withdraws

Here are the French Open results on Thursday, the fifth day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding):

Men

Second Round

Novak Djokovic (SRB x1) bt Pablo Cuevas (URU) 6-3, 6-2, 6-4

Ricardas Berankis (LTU) bt James Duckworth (AUS) 7-5, 2-6, 7-6 (7/4), 6-0

Marco Cecchinato (ITA) bt Alex De Minaur (AUS x21) 6-4, 6-1, 3-6, 6-1

Lorenzo Musetti (ITA) bt Yoshihito Nishioka (JPN) 7-5, 6-3, 6-2

Matteo Berrettini (ITA x9) bt Federico Coria (ARG) 6-3, 6-3, 6-2

Soonwoo Kwon (KOR) bt Andreas Seppi (ITA) 6-4, 7-5, 7-5

Dominik Koepfer (GER) bt Taylor Fritz (USA x30) 6-3, 6-2, 3-6, 6-4

Roger Federer (SUI x8) bt Marin Cilic (CRO) 6-2, 2-6, 7-6 (7/4), 6-2

Rafael Nadal (ESP x3) bt Richard Gasquet (FRA) 6-0, 7-5, 6-2

Cameron Norrie (GBR) bt Lloyd Harris (RSA) 4-6, 6-3, 6-3, 6-2

Jannik Sinner (ITA x18) bt Gianluca Mager (ITA) 6-1, 7-5, 3-6, 6-3

Mikael Ymer (SWE) bt Gael Monfils (FRA x14) 6-0, 2-6, 6-4, 6-3

Diego Schwartzman (ARG x10) bt Aljaz Bedene (SLO) 6-4, 6-2, 6-4

Philipp Kohlschreiber (GER) bt Aslan Karatsev (RUS x24) 6-3, 7-6 (7/4), 4-6, 6-1

Carlos Alcaraz (ESP) bt Nikoloz Basilashvili (GEO x28) 6-4, 6-2, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) bt Facundo Bagnis (ARG) 7-5, 7-6 (7/1), 6-4

Women

Second Round

Magda Linette (POL) bt Ashleigh Barty (AUS x1) 6-1, 2-2 - retired

Ons Jabeur (TUN x25) bt Astra Sharma (AUS) 6-2, 6-4

Coco Gauff (USA x24) bt Wang Qiang (CHN) 6-3, 7-6 (7/1)

Jennifer Brady (USA x13) bt Fiona Ferro (FRA) 6-4, 2-6, 7-5

Sloane Stephens (USA) bt Karolina Pliskova (CZE x9) 7-5, 6-1

Karolina Muchova (CZE x18) bt Varvara Lepchenko (USA) 6-3, 6-4

Barbora Krejcikova (CZE) bt Ekaterina Alexandrova (RUS x32) 6-2, 6-3

Elina Svitolina (UKR x5) bt Ann Li (USA) 6-0, 6-4

Sofia Kenin (USA x4) bt Hailey Baptiste (USA) 7-5, 6-3

Jessica Pegula (USA x28) bt Tereza Martincova (CZE) 6-3, 6-3

Maria Sakkari (GRE x17) bt Jasmine Paolini (ITA) 6-2, 6-3

Elise Mertens (BEL x14) bt Zarina Diyas (KAZ) 4-6, 6-2, 6-4

Marta Kostyuk (UKR) bt Zheng Saisai (CHN) 6-3, 6-4

Varvara Gracheva (RUS) bt Camila Giorgi (ITA) 7-5, 1-6, 6-2

Anett Kontaveit (EST x30) bt Kristina Mladenovic (FRA) 6-2, 6-0

Iga Swiatek (POL x8) bt Rebecca Peterson (SWE) 6-1, 6-1

