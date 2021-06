French Open 2021 Full Results, Day 7: Roger Federer's Limits Tested; Rafael Nadal, Novak Djokovic, Iga Swiatek Ease Through

Here are the French Open results from Saturday, the seventh day of the 2021 tournament at Roland Garros (x denotes seeding):

Men

THIRD ROUND

Novak Djokovic (SRB x1) bt Ricardas Berankis (LTU) 6-1, 6-4, 6-1

Lorenzo Musetti (ITA) bt Marco Cecchinato (ITA) 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3

Matteo Berrettini (ITA x9) bt Soonwoo Kwon (KOR) 7-6 (8/6), 6-3, 6-4

Roger Federer (SUI x8) bt Dominik Koepfer (GER) 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 7-6 (7/4), 7-5

Rafael Nadal (ESP x3) bt Cameron Norrie (GBR) 6-3, 6-3, 6-3

Jannik Sinner (ITA x18) bt Mikael Ymer (SWE) 6-1, 7-5, 6-3

Diego Schwartzman (ARG x10) bt Philipp Kohlschreiber (GER) 6-4, 6-2, 6-1

Jan-Lennard Struff (GER) bt Carlos Alcaraz (ESP) 6-4, 7-6 (7/3), 6-2

Women

THIRD ROUND

Ons Jabeur (TUN x25) bt Magda Linette (POL) 3-6, 6-0, 6-1

Coco Gauff (USA x24) bt Jennifer Brady (USA x13) 6-1 - retired

Sloane Stephens (USA) bt Karolina Muchova (CZE x18) 6-3, 7-5

Barbora Krejcikova (CZE) bt Elina Svitolina (UKR x5) 6-3, 6-2

Sofia Kenin (USA x4) bt Jessica Pegula (USA x28) 4-6, 6-1, 6-4

Maria Sakkari (GRE x17) bt Elise Mertens (BEL x14) 7-5, 6-7 (2/7), 6-2

Marta Kostyuk (UKR) bt Varvara Gracheva (RUS) 6-1, 6-2

Iga Swiatek (POL x8) bt Anett Kontaveit (EST x30) 7-6 (7/4), 6-0

