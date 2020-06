GCN vs BGS Dream11 Team Prediction Spanish Liga ACB, Gran Canaria Vs Burgos - Playing V, Basketball Fantasy Tips

Gran Canaria (GCN) will face Burgos (BGS) in their upcoming match in Spanish Liga ACB on Monday, June 22. The match will commence from 7 pm. Gran Canaria are placed at number 11 with a total of 22 points of 22 matches. While Burgos are at number 10 with 24 points of 23 matches. In the previous outing, Gran Canaria defeated MoraBanc Andorra 104-88 whereas Burgos also managed to keep a clean sheet with an 87-83 win over Real Madrid. The Spanish Liga ACB Gran Canaria Vs Burgos will be played at La Fonteta, Valencia.

Spanish Liga ACB Gran Canaria Vs Burgos: GCN vs BGS Dream11 Team Predictions

Spanish Liga ACB Gran Canaria Vs Burgos Dream11 Point Guard: O. Cook

Spanish Liga ACB Gran Canaria Vs Burgos Dream11 Shooting Guard: X.Rabaseda, T.McFadden

Spanish Liga ACB Gran Canaria Vs Burgos Small Forward: P.Aguilar

Spanish Liga ACB Gran Canaria Vs Burgos Dream11 Power Forward: J.Rivero

Spanish Liga ACB Gran Canaria Vs Burgos Dream11 Centre: M.Costello, I.Bourosis, J.Vega

Spanish Liga ACB Gran Canaria Probable Lineup vs Burgos: O. Cook, X.Rabaseda, M.Costello, I.Bourosis, D.Harper

Spanish Liga ACB Burgos Probable Lineup vs Gran Canaria: T.McFadden, P.Aguilar, J.Rivero, J.Vega, V.Benite