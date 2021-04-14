Here are the Indians Who Have Qualified for 2020 Tokyo Olympics

Indians participating in the Summer Games has seen a rise, with a total of 117 athletes taking part in the 2016 Rio Olympics, the most ever in history.
The trend suggests that India is slated to break that record this time around, with many more in contention to qualify for the Tokyo Olympics.
Here is the list of Indian who have qualified for Tokyo 2020:Archery -
Tarundeep Rai, Men’s Recurve, Individual
Atanu Das, Men’s Recurve, Individual
Pravin Jadhav, Men’s Recurve, Individual
Deepika Kumari, Women’s Recurve, IndividualAthletics -
Sandeep Kumar, Men’s 20km race walking, individual
Rahul Rohilla, Men’s 20km race walking, individual
KT Irfan, Men’s 20km race walking, individual
Avinash Sable, Men’s 3000m steeplechase, individual
Bhawna Jat, Women’s 20km race walking, individual
Priyanka Goswami, Women’s 20km race walking, individual
4×400 Mixed Relay
Shivpal Singh, Men’s javelin throw, individual
Murali Sreeshankar, Men’s long jump, individual
Neeraj Chopra, Men’s javelin throw, individual
Kamalpreet Kaur, Women’s discus throw, individualBoxing -
Amit Panghal (Men’s, 52kg)
Vikas Krishan (Men’s, 69kg)
Ashish Kumar (Men’s, 75kg)
Satish Kumar (Men’s, 91kg)
Manish Kaushik (Men’s, 63kg)
Mary Kom (Women’s, 51kg)
Simranjit Kaur (Women’s, 60kg)
Lovlina Borgohain (Women’s, 69kg)
Pooja Rani (Women’s, 75kg)Equestrian -
Fouaad Mirza, IndividualFencing -
CA Bhavani Devi, Women’s sabreHockey -
Men’s Hockey Team
Women’s Hockey TeamSailing -
Nethra Kumanan, Laser Radial
Vishnu Saravanan, Laser Standard
KC Ganapathy and Varun Thakkar, 49erShooting -
Divyansh Singh Panwar, 10m Men’s Air Rifle, Individual and 10m Air Rifle, Team
Deepak Kumar, 10m Men’s Air Rifle, Individual and 10m Air Rifle, Team
Sanjeev Rajput, 50m Men’s Rifle 3 Position, Individual
Aishwarya Pratap Singh Tomar, 50m Men’s Rifle 3 Position, Individual
Saurabh Chaudhary, 10m Men’s Air Pistol, Individual and 10m Air Pistol, Team
Abhishek Verma, 10m Men’s Air Pistol, Individual and 10m Air Pistol, Team
Angad Veer Singh Bajwa, Men’s Skeet, Individual
Mairaj Ahmad Khan, Men’s Skeet, Individual
Anjum Moudgil, 10m Women’s Air Rifle, Individual and 10m Air Rifle, Team
Apurvi Chandela, 10m Women’s Air Rifle, Individual
Elavenil Valarivan, 10m Air Rifle, Individual and 10m Air Rifle, Team
Tejaswini Sawant, 50m Women’s Rifle 3 Position, Individual
Manu Bhaker, 10m Women’s Air Pistol, Individual and 10m Air Pistol, Team
Yashaswini Singh Deswal, 10m Women’s Air Pistol, Individual and 10m Air Pistol, Team
Rahi Sarnobat, 25m Women’s Pistol, Individual
Table Tennis -
Sharath Kamal, Men’s Singles and Mixed Doubles
Sathiyan Gnanasekaran, Men’s Singles
Sutirtha Mukherjee, Women’s Singles
Manika Batra, Women’s Singles and Mixed DoublesWrestling -
Bajrang Punia, Men’s Freestyle 65kg, Individual
Ravi Kumar Dahiya, Men’s Freestyle 57kg, Individual
Deepak Punia, Men’s Freestyle 86 kg, Individual
Vinesh Phogat, Women’s Freestyle 53kg, Individual
Anshu Malik, Women’s Freestyle 57kg, Individual
Sonam Malik, Women’s Freestyle 62kg, Individual
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