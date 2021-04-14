Five Italian teams are taking part in the tournament which got underway from April 12. The teams are Brescia CC, Cividate, Janjua Brescia, Jinnah Brescia and Pak Lions Ghedi with 24 matches scheduled to be played across six days.
JAB vs CIV Live Streaming Details
The live streaming of the ECS T10- Brescia 2021 Janjua Brescia and Cividate match will be available on FanCode website and its App.
JAB vs CIV Match Details
The match between Janjua Brescia and Cividate will be played on Wednesday, April 14 at the JCC Brescia Cricket in Brescia. The contest will start at 4:30 PM IST.
JAB vs CIV Dream11 Team Prediction
Nasir Ramzan (captain), Dara Shikoh (vice-captain), Farhan Javaid, Naeem Ahmad, Waseem Ahmad, Waleed Sikandar, Zahid Ali, Ahmadullah Safi, Usman Javaid, Muhammad Arslan, Mohammad Afzal
JAB vs CIV Probable XIsJanjua Brescia: Zahid Ali, Naeem Ahmad, Nasir Ramzan, Ateeq Khan, Waseem Ahmad, Suleman Ali, Ahmadullah Safi, Shiraz Utmanzai, Lovepreet Singh, Mohammad Afzal, Raeem QureshiCividate: Kuljinder Singh, Dara Shikoh, Farhan Javaid, Iftikhar Armaghan, Muhammad Arslan, Usman Javaid, Abdul Rehman, Arslan Sabir, Waleed Sikandar, Ali Sikandar, Rashid Umar
JAB vs CIV Full SquadsJanjua Brescia: Raeem Qureshi, Mohammad Afzal, Ateeq Khan, Hasnain Mirza, Ateeq Khan Zakhail, Shiraz Utmanzai, Nasir Ramzan, Lovepreet Singh, Abdul Rehman, Bachittar Singh, Adnan Ali, Muhammad Saqib, Shazad Ahmed, Farhad Ali, Basit Ali, Ahmadullah Safi, Zahid Ali, Naeem Ahmad, Suleman Ali, Waseem Ahmad, Muhammad ShouabCividate: Amir Nadeem, Rashid Umar, Bilal Ahmad, Iftikhar Armaghan, Abdul Rehman, Arslan Sabir, Ramzan Shabbir, Dara Shikoh, Waleed Sikandar, Ali Sikandar, Kuljinder Singh, Usman Talib, Muhammad Arslan, Yaqub Iqbal, Usman Javaid, Farhan Javaid
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