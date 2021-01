JUV vs SPL Dream11 Team Prediction Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final Juventus vs SPAL Playing XI, Football Fantasy Tips

Juventus will play host to SPAL in the upcoming Coppa Italia 2020-21 Quater-Final on Thursday, January 28. The Coppa Italia 2020-21 Quater-Final Juventus vs SPAL will be played at the Juventus Stadium. In the previous game, Round of 16, Juventus defeated Geona 3-2 whereas SPAL, who are Serie B team, stunned Sassuolo 2-0. The Coppa Italia 2020-21 Quater-Final Juventus vs SPAL will kick off at 1:50 am.

JUV vs SPL Dream11 Team Prediction Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final: Live Streaming

There will be no live streaming for Coppa Italia matches in India. Football enthusiasts can get the updates by logging on to the official website of the respective teams.

JUV vs SPL Dream11 Team Prediction Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final: Match details

January 28, Thursday - the match will be played at the Juventus Stadium. Time: 1:15 am Indian Standard Time.

JUV vs SPL Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final, Dream11 Team for Juventus vs SPAL

JUV vs SPL Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final, Dream11 Team for Juventus vs SPAL captain: Alvaro Morata

JUV vs SPL Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final, Dream11 Team for Juventus vs SPAL vice-captain: Sergio Floccari

JUV vs SPL Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final, Dream11 Team for Juventus vs SPAL goalkeeper: Gianluigi Buffon

JUV vs SPL Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final, Dream11 Team for Juventus vs SPAL defenders: Radu Dragusin, Giorgio Chiellini , Leonardo Bonucci,

JUV vs SPL Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final, Dream11 Team for Juventus vs SPAL midfielders: Marco D'Alessandro, Federico Bernardeschi, Alessandro Murgia, Rodrigo Bentancur

JUV vs SPL Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final, Dream11 Team for Juventus vs SPAL strikers: Alvaro Morata, Sergio Floccari, Manolo Portanova

JUV vs SPL Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final, Dream11 Juventus probable line-up vs SPAL: Gianluigi Buffon; Radu Dragusin, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini; Wesley, Arthur, Rodrigo Bentancur, Federico Bernardeschi; Dejan Kulusevski, Manolo Portanova; Alvaro Morata

JUV vs SPL Coppa Italia 2020-21 Quarter-Final, Dream11 SPAL probable line-up vs Juventus: Etrit Berisha; Riccardo Spaltro, Francesco Vicari, Leonardo Sernicola; Loenzo Dickmann, Simone Missiroli, Alessandro Murgia, Marco D'Alessandro; Enrico Brignola, Federico Di Francesco; Sergio Floccari