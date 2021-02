RB vs BAR Dream11 Predictions, La Liga 2020-21 Real Betis vs Barcelona Playing XI, Football Fantasy Tips

Barcelona will be looking to continue on their winning run when they lock horns with Real Betis in La Liga at Estadio Benito Villamarin on Sunday night. The Catalans will be looking to make it six wins in six games across all competitions when they face off against Real Betis. Real Betis, meanwhile, are currently placed seventh in La Liga and they are on a five-game unbeaten run in the competition. However, they come into this match on the back of a penalty shootout defeat to Athletic Bilbao in the Copa del Rey quarter-final. The La Liga 2020-21 Real Betis vs Barcelona game will commence at 01:30 AM IST.

RB vs BAR La Liga 2020-21, Real Betis vs Barcelona Live Streaming

Real Betis vs Barcelona match will not be shown on any TV channel in India. Viewers can live stream on La Liga Facebook pages.

RB vs BAR La Liga 2020-21, Real Betis vs Barcelona: Match Details

Monday, February 08 - 01:40 AM Indian Standard Time (IST)

La Liga 2020-21, RB vs BAR Dream11 team for Real Betis vs Barcelona

La Liga 2020-21, RB vs BAR Dream11 team for Real Betis vs Barcelona captain: Lionel Messi

La Liga 2020-21, RB vs BAR Dream11 team for Real Betis vs Barcelona vice-captain: Loren Moron

La Liga 2020-21, RB vs BAR Dream11 team for Real Betis vs Barcelona goalkeeper: Marc-Andre ter Stegen

La Liga 2020-21, RB vs BAR Dream11 team for Real Betis vs Barcelona defenders: Victor Ruiz, Aissa Mandi, Jordi Alba, Clement Lenglet

La Liga 2020-21, RB vs BAR Dream11 team for Real Betis vs Barcelona midfielders: Cristian Tello, Nabil Fekir, Frenkie de Jong, Pedri

La Liga 2020-21, RB vs BAR Dream11 team for Real Betis vs Barcelona strikers: Lionel Messi, Loren Moron

RB vs BAR, La Liga 2020-21 Real Betis possible starting line-up vs Barcelona: Joel Robles; Alex Moreno, Victor Ruiz, Aissa Mandi, Emerson; Guido Rodriguez, Sergio Canales; Cristian Tello, Nabil Fekir, Joaquin; Loren Moron

RB vs BAR, La Liga 2020-21 Barcelona possible starting line-up vs Real Betis: Marc-Andre ter Stegen; Jordi Alba, Clement Lenglet, Ronald Araujo, Sergino Dest, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Lionel Messi