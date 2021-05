The UEFA Women’s Champions League has reached its finale and it will see perhaps the two most exciting teams lock horns with one another as Barcelona Femeni take on Chelsea Women at the Gamla Ullevi Stadium in Gothenburg on Monday. Both these sides have been absolutely superb all season and now, would want to go all the way and bag the title.

Chelsea Women have been at their absolute best all season and they have lost only one match in the entire league campaign.

Barcelona Femeni too have been in great form in the domestic season and have won all their 26 league games so far.

The UEFA Women’s Champions League Final 2020-21 Chelsea Women vs Barcelona Femeni game is scheduled to kick off at 12:30 AM IST.

The UEFA Women’s Champions League Final 2020-21 Chelsea Women vs Barcelona Femeni: Team News, Injury Update

For Chelsea, Maren Mjelde has not yet recovered from her injury and hence, will not take part in this match.

Barcelona, on the other hand, will be without Nigerian striker Asisat Oshoala who might not get the nod to start even though she has recovered from her injury. Also, Andrea Pereira remains suspended.

Chelsea Women possible starting line-up: Ann-Katrin Berger; Niamh Charles, Magdalena Eriksson, Millie Bright, Jessica Carter; Sophie Ingle, Melanie Leupolz, Ji So-Yun; Pernille Harder, Fran Kirby, Samantha Kerr

Barcelona Femeni possible starting line-up: Sandra Panos; Leila Ouahabi, Maria Pilar Leon, Jana Fernandez, Marta Torrejon; Patricia Guijarro, Aitana Bonmati, Alexia Putellas; Caroline Graham Hansen, Lieke Martens, Jenni Hermoso

What time will the UEFA Women’s Champions League Final 2020-21 Chelsea Women vs Barcelona Femeni kick-off?

The UEFA Women’s Champions League Final 2020-21 Chelsea Women vs Barcelona Femeni match will kick off at 12:30 AM IST on Monday, March 17, at the Gamla Ullevi Stadium.

What TV channel will show the UEFA Women’s Champions League Final 2020-21 Chelsea Women vs Barcelona Femeni match?

The UEFA Women’s Champions League Final 2020-21 Chelsea Women vs Barcelona Femeni match will not be shown on any TV Channel in India.

How can I stream the UEFA Women’s Champions League Final 2020-21 Chelsea Women vs Barcelona Femeni fixture?

The UEFA Women’s Champions League Final 2020-21 Chelsea Women vs Barcelona Femeni match will be streamed on chelseafac.com, Barça TV, DAZN, UEFA.tv in India.

