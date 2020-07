VIL vs BAR Dream11 Team Prediction La Liga 2019-20, Villarreal vs Barcelona - Playing XI, Football

VIL vs BAR Dream11 Team Prediction La Liga 2019-20 | Reigning champions Barcelona will aim at closing the gap with table-topper Real Madrid when they face Villarreal in the upcoming La Liga 2019-20 fixture on Monday. The La Liga 2019-20 Villarreal vs Barcelona match will be played at Estadio de la Cerámica. In the previous game, Villarreal extended their winning run with a 2-0 win over Real Betis whereas The Catalans drew Atletico Madrid 2-2. A win in today’s game will see the hosts on scorelevel with Sevilla who are sitting on the 4th slot with 57 points. The La Liga 2019-20 Villarreal vs Barcelona kick off time is 1:30 am Indian Standard Time. The match will be live streamed on La Liga Facebook page.

ALSO READ: Lionel Messi Will Finish His Career at Barcelona: Club President Josep Maria Bartomeu

La Liga 2019-20 Villarreal vs Barcelona: VIL vs BAR Dream11 Team Prediction, Team News

Villarreal defender Ramiro Funes Mori remains out of contention for the upcoming game night due to injury. Whereas midfielder Vicente Iborra is expected to stay away due to muscular issues.

ALSO READ: Villareal vs Barcelona: Antoine Griezmann Stars in Villarreal Thrashing as Barca Keep La Liga Hopes Alive

Ousmane Dembele and Frenkie de Jong are once again unavailable for the playing XI selection.

La Liga 2019-20 VIL vs BAR, Villarreal vs Barcelona Dream11 captain: Messi

La Liga 2019-20 VIL vs BAR, Villarreal vs Barcelona Dream11 vice-captain: Suarez

La Liga 2019-20 VIL vs BAR, Villarreal vs Barcelona Dream11 goalkeeper: Ter Stegen

La Liga 2019-20 VIL vs BAR, Villarreal vs Barcelona Dream11 defender: Gaspar, Albiol, Pique, Moreno

La Liga 2019-20 VIL vs BAR, Villarreal vs Barcelona Dream11 midfielder: Cazorla, Rakitic, Busquets

La Liga 2019-20 VIL vs BAR, Villarreal vs Barcelona Dream11 striker: Messi, Suarez, Bacca

Villarreal possible starting lineup:

Asenjo; Gaspar, Albiol, Torres, Moreno; Cazorla, Trigueros, Anguissa, Chukwueze; Moreno, Bacca

Barcelona possible starting lineup:

Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Griezmann, Suarez, Messi