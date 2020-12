VLD vs BAR Dream11 Team Prediction La Liga 2020-21 Valladolid vs Barcelona Playing XI, Football Fantasy Tips | Valladolid will have an uphill task when they face Barcelona in the upcoming La Liga 2020-21 fixture on Wednesday, December 23. The La Liga 2020-21 Valladolid vs Barcelona game will be played at the Jose Zorrila. In the previous outing, Valladolid drew 1-1 with Sevilla whereas Barcelona held Valencia to a 2-2 draw.

Barca are currently 5th with 21 points next to their name. The Catalans will look to return to winning ways in their away fixture. On the other side, Valladolid are in the relegation zone with 14 points.

The La Liga 2020-21 Valladolid vs Barcelona fixture will commence at 2:30 AM IST.

La Liga 2020-21 Valladolid vs Barcelona: Live Streaming

The La Liga matches are not telecasted in India. The live streaming for Valladolid vs Barcelona will be avaliable on the official Facebook page of La Liga.

La Liga 2020-21 Valladolid vs Barcelona: Match Details

December 22, Tuesday: 2:45 am at the Jose Zorrila.

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team for Valladolid vs Barcelona:

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team for Valladolid vs Barcelona captain: Messi

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team for Valladolid vs Barcelona vice-captain: Griezmann

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team for Valladolid vs Barcelona goalkeeper: Ter Stegen

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team for Valladolid vs Barcelona defenders: Hervias, Gonzalez, Lenglet, Alba

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team for Valladolid vs Barcelona midfielders: Pjanic, De Jong, Alcaraz

VLD vs BAR La Liga, Dream11 Team for Valladolid vs Barcelona strikers: Griezmann, Coutinho, Messi

VLD vs BAR , La Liga 2020-21 Valladolid Possible Staring XI vs Barcelona: Masip; Hervias, González, Yamiq, Carnero; Orellana, Alcaraz, Mesa, Plano; Weissman, De Sousa

VLD vs BAR , La Liga 2020-21 Barcelona Possible Staring XI vs Valladolid: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Griezmann, Pedri, Coutinho; Messi