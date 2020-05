You Can Now Buy Non-Essential Items Online in These Districts: Full List Here

The government of India has announced the extension of the Covid-19 lockdown in the country by another two weeks. However, the deadline extension comes with staggered relaxation of rules, which is designed to allow the Indian economy to open up gradually. As part of the new directive, the Indian government has suggested that e-commerce companies will now be able to trade non-essential items in all orange and green zones across India. This means that if you are not in the red zone, you can now order for items such as smartphones, clothing, books or any other type of goods.

The news will come as a major breather for e-commerce giants in India such as Flipkart, Amazon India and others. With the nationwide lockdown imposed strictly and only essential items, such as groceries, medicines and medical equipment allowed to remain operational through e-commerce websites, India witnessed its first month in history where not a single mobile phone was sold online through the entire month of April. With the new directive, e-commerce companies can resume selling and delivering the non-essential items in all of the green and orange zones, while red zones will only be able to purchase essential goods.

It is important to note that all of India's leading metropolitan cities, including Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Hyderabad, Bengaluru and Ahmedabad, have been designated as red zones. As a result, the operation of e-commerce services will largely be allowed to resume in a close to normal fashion in tier 2 cities and beyond only, at least for now. With this in mind, here is the full list of all green and orange zones across India, which will now be able to order for non-essential items as well.

Nicobars - Andaman And Nicobar Islands - Green Zone

North And Middle Andaman - Andaman And Nicobar Islands - Green Zone

West Godavari - Andhra Pradesh - Orange Zone

YSR - Andhra Pradesh - Orange Zone

Anantapur - Andhra Pradesh - Orange Zone

Prakasam - Andhra Pradesh - Orange Zone

East Godavari - Andhra Pradesh - Orange Zone

Srikakulam - Andhra Pradesh - Orange Zone

Visakhapatanam - Andhra Pradesh - Orange Zone

Vizianagaram - Andhra Pradesh - Green Zone

Lohit - Arunachal Pradesh - Green Zone

Changlang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Dibang Valley - Arunachal Pradesh - Green Zone

East Kameng - Arunachal Pradesh - Green Zone

East Siang - Arunachal Pradesh - Green Zone

KurungKumey - Arunachal Pradesh - Green Zone

Lower Dibang Valley - Arunachal Pradesh - Green Zone

Lower Subansiri - Arunachal Pradesh - Green Zone

Papum Pare - Arunachal Pradesh - Green Zone

Tawang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Tirap - Arunachal Pradesh - Green Zone

Upper Siang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Upper Subansiri - Arunachal Pradesh - Green Zone

West Kameng - Arunachal Pradesh - Green Zone

West Siang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Anjaw - Arunachal Pradesh - Green Zone

Longding - Arunachal Pradesh - Green Zone

KraDaadi - Arunachal Pradesh - Green Zone

Namsai - Arunachal Pradesh - Green Zone

Siang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Kamle - Arunachal Pradesh - Green Zone

Lower Siang - Arunachal Pradesh - Green Zone

PakkeKessang - Arunachal Pradesh - Green Zone

Leparada - Arunachal Pradesh - Green Zone

Shi Yomi - Arunachal Pradesh - Green Zone

Dhubri - Assam - Orange Zone

Marigaon - Assam - Orange Zone

Goalpara - Assam - Orange Zone

Golaghat - Assam - Green Zone

Karimganj - Assam - Green Zone

Nalbari - Assam - Green Zone

Hailakandi - Assam - Green Zone

Cachar - Assam - Green Zone

Kamrup - Assam - Green Zone

Lakhimpur - Assam - Green Zone

Kamrup Metro - Assam - Green Zone

South SalmaraMancachar - Assam - Green Zone

Barpeta - Assam - Green Zone

Bongaigaon - Assam - Green Zone

Darrang - Assam - Green Zone

Dhemaji - Assam - Green Zone

Dibrugarh - Assam - Green Zone

Jorhat - Assam - Green Zone

KarbiAnglong - Assam - Green Zone

Kokrajhar - Assam - Green Zone

Nagaon - Assam - Green Zone

Dima Hasao - Assam - Green Zone

Sivasagar - Assam - Green Zone

Sonitpur - Assam - Green Zone

Tinsukia - Assam - Green Zone

Chi rang - Assam - Green Zone

Baksa - Assam - Green Zone

Udalguri - Assam - Green Zone

Biswanath - Assam - Green Zone

Majuli - Assam - Green Zone

Charaideo - Assam - Green Zone

Hojai - Assam - Green Zone

West KarbiAnglong - Assam - Green Zone

Nalanda - Bihar - Orange Zone

Kaimur (Bhabua) - Bihar - Orange Zone

Siwan - Bihar - Orange Zone

Gopalganj - Bihar - Orange Zone

Bhojpur - Bihar - Orange Zone

Begusarai - Bihar - Orange Zone

Aurangabad - Bihar - Orange Zone

Madhubani - Bihar - Orange Zone

Purbi Champaran - Bihar - Orange Zone

Bhagalpur - Bihar - Orange Zone

Arwal - Bihar - Orange Zone

Saran - Bihar - Orange Zone

Nawada - Bihar - Orange Zone

Lakhisarai - Bihar - Orange Zone

Banka - Bihar - Orange Zone

Vaishali - Bihar - Orange Zone

Darbhanga - Bihar - Orange Zone

Jehanabad - Bihar - Orange Zone

Madhepura - Bihar - Orange Zone

Purnia - Bihar - Orange Zone

Sheikhpura - Bihar . - Green Zone

Araria - Bihar - Green Zone

Jamui - Bihar - Green Zone

Katihar - Bihar - Green Zone

Khagaria - Bihar - Green Zone

Kishanganj - Bihar - Green Zone

Muzaffarpur - Bihar - Green Zone

Pashchim Champaran - Bihar - Green Zone

Saharsa - Bihar - Green Zone

Samastipur - Bihar - Green Zone

Sheohar - Bihar - Green Zone

Sitamarhi - Bihar - Green Zone

Supaul - Bihar - Green Zone

Korba - Chhattisga rh - Orange Zone

Surajpur - Chhattisga rh - Green Zone

Bilaspur - Chhattisga rh - Green Zone

Durg - Chhattisga rh - Green Zone

Rajnandgaon - Chhattisgarh - Green Zone

Ba star - Chhattisgarh - Green Zone

Dantewada - Chhattisga rh - Green Zone

Dhamtari - Chhattisgarh - Green Zone

Janjgir-Champa - Chhattisga rh - Green Zone

Jashpur - Chhattisga rh - Green Zone

Kanker - Chhattisga rh - Green Zone

Kabirdham - Chhattisga rh - Green Zone

Korea - Chhattisgarh - Green Zone

Mahasamund - Chhattisgarh - Green Zone

Raigarh - Chhattisgarh - Green Zone

Surguja - Chhattisgarh - Green Zone

Bijapur - Chhattisgarh - Green Zone

Narayanpur - Chhattisgarh - Green Zone

Sukma - Chhattisgarh - Green Zone

Kondagaon - Chhattisgarh - Green Zone

Baloda Bazar - Chhattisgarh - Green Zone

Gariyaband - Chhattisgarh - Green Zone

Balod - Chhattisgarh - Green Zone

Mungeli - Chhattisgarh - Green Zone

Balrampur - Chhattisgarh - Green Zone

Bemetara - Chhattisgarh - Green Zone

Dadra And Nagar Haveli - Dadra And Nagar Haveli - Green Zone

Daman - Daman And Diu - Green Zone

Diu - Daman And Diu - Green Zone

North Goa - Goa - Green Zone

South Goa - Goa - Green Zone

Rajkot - Gujarat - Orange Zone

Bharuch - Gujarat - Orange Zone

Botad - Gujarat - Orange Zone

Narmada - Gujarat - Orange Zone

Chhotaudepur - Gujarat - Orange Zone

Mahisagar - Gujarat - Orange Zone

Mahesana - Gujarat - Orange Zone

Patan - Gujarat - Orange Zone

Kheda - Gujarat - Orange Zone

Valsad - Gujarat - Orange Zone

Dohad - Gujarat - Orange Zone

Kachchh - Gujarat - Orange Zone

Navsari - Gujarat - Orange Zone

GirSomnath - Gujarat - Orange Zone

Dang - Gujarat - Orange Zone

SabarKantha - Gujarat - Orange Zone

Tapi - Gujarat - Orange Zone

Jamnagar - Gujarat - Orange Zone

Surendranagar - Gujarat - Orange Zone

Morbi - Gujarat - Green Zone

Amreli - Gujarat - Green Zone

Porbandar - Gujarat - Green Zone

Junagadh - Gujarat - Green Zone

Devbhumi Dwarka - Gujarat - Green Zone

Gurugram - Haryana - Orange Zone

Nuh - Haryana - Orange Zone

Panipat - Haryana - Orange Zone

Panchkula - Haryana - Orange Zone

Palwal - Haryana - Orange Zone

Rohtak - Haryana - Orange Zone

Hisar - Haryana - Orange Zone

Ambala - Haryana - Orange Zone

Jhajjar - Haryana - Orange Zone

Bhiwani - Haryana - Orange Zone

Kaithal - Haryana - Orange Zone

Kurukshetra - Haryana - Orange Zone

Karna I - Haryana - Orange Zone

Jind - Haryana - Orange Zone

Sirsa - Haryana - Orange Zone

Yamunanagar - Haryana - Orange Zone

Fatehabad - Haryana - Orange Zone

Charki Dadri - Haryana - Orange Zone

Mahendragarh - Haryana - Green Zone

Rewari - Haryana - Green Zone

Una - Himachal Pradesh - Orange Zone

Chamba - Himachal Pradesh - Orange Zone

Hamirpur - Himachal Pradesh - Orange Zone

Kangra - Himachal Pradesh - Orange Zone

Sirmaur - Himachal Pradesh - Orange Zone

Solan - Himachal Pradesh - Orange Zone

Bilaspur - Himachal Pradesh - Green Zone

Kinnaur - Himachal Pradesh - Green Zone

Kullu - Himachal Pradesh - Green Zone

Lahul And Spiti - Himachal Pradesh - Green Zone

Mandi - Himachal Pradesh - Green Zone

Shimla - Himachal Pradesh - Green Zone

Baramulla - Jammu And Kashmir - Orange Zone

Kupwara - Jammu And Kashmir - Orange Zone

Ganderbal - Jammu And Kashmir - Orange Zone

Jammu - Jam mu And Kashmir - Orange Zone

Udhampur - Jam mu And Kashmir - Orange Zone

Kulgam - Jam mu And Kashmir - Orange Zone

Budgam - Jam mu And Kashmir - Orange Zone

Samba - Jammu And Kashmir - Orange Zone

Kathua - Jammu And Kashmir - Orange Zone

Rajouri - Jammu And Kashmir - Orange Zone

Ramban - Jammu And Kashmir - Orange Zone

Reasi - Jammu And Kashmir - Orange Zone

Pulwama - Jammu And Kashmir - Green Zone

Kishtwar - Jammu And Kashmir - Green Zone

Doda - Jammu And Kashmir - Green Zone

Poonch - Jammu And Kashmir - Green Zone

Bokaro - Jharkhand - Orange Zone

Garhwa - Jharkhand - Orange Zone

Dhanbad - Jharkhand - Orange Zone

Deoghar - Jharkhand - Orange Zone

Hazaribagh - Jharkhand - Orange Zone

Simdega - Jharkhand - Orange Zone

Giridih - Jharkhand - Orange Zone

Koderma - Jharkhand - Orange Zone

Jamtara - Jharkhand - Orange Zone

Chatra - Jharkhand - Green Zone

Dumka - Jharkhand - Green Zone

East Singhbum - Jharkhand - Green Zone

Godda - Jharkhand - Green Zone

Gumla - Jharkhand - Green Zone

Latehar - Jharkhand - Green Zone

Lohardaga - Jharkhand - Green Zone

Pakur - Jharkhand - Green Zone

Palamu - Jharkhand - Green Zone



Sahebganj - Jharkhand - Green Zone

Saraikela Kharsawan - Jharkhand - Green Zone

West Singhbhum - Jharkhand - Green Zone

Khunti - Jharkhand - Green Zone

Ramgarh - Jharkhand - Green Zone

Belagavi - Karnataka - Orange Zone

Vijayapura - Karnataka - Orange Zone

Kalaburagi - Karnataka - Orange Zone

Bagalkote - Karnataka - Orange Zone

Mandya - Karnataka - Orange Zone

Ballari - Karnataka - Orange Zone

Dharwad - Karnataka - Orange Zone

Dakshina Kannada - Karnataka - Orange Zone

Bidar - Karnataka - Orange Zone

Chikkaballapura - Karnataka - Orange Zone

Gadag - Karnataka - Orange Zone

Uttara Kannada - Karnataka - Orange Zone

Tumakuru - Karnataka - Orange Zone

Davangere - Karnataka - Green Zone

Udupi - Karnataka - Green Zone

Chamarajanagara - Karnataka - Green Zone

Chikkamagaluru - Karnataka - Green Zone

Chitradurga - Karnataka - Green Zone

Hassan - Karnataka - Green Zone

Haveri - Karnataka - Green Zone

Kodagu - Karnataka - Green Zone

Kolar - Karnataka - Green Zone

Koppa I - Karnataka - Green Zone

Raichur - Karnataka - Green Zone

Shivamogga - Karnataka - Green Zone

Ramanagara - Karnataka - Green Zone

Yadgir - Karnataka - Green Zone

Kasaragod - Kera la - Orange Zone

ldukki - Kera la - Orange Zone

Kozhikode - Kera la - Orange Zone

Kollam - Kerala - Orange Zone

Palakkad - Kera la - Orange Zone

Pathanamthitta - Kerala - Orange Zone

Malappuram - Kera la - Orange Zone

Thiruvananthapuram - Kera la - Orange Zone

Alappuzha - Kerala - Orange Zone

Thrissur - Kerala - Orange Zone

Ernakulam - Kerala - Green Zone

Wayanad - Kera la - Green Zone

Lehladakh - Ladakh - Orange Zone

Kargil - Ladakh - Orange Zone

Lakshadweep District - Lakshadweep - Green Zone

Khargone - Madhya Pradesh - Orange Zone

Raisen - Madhya Pradesh - Orange Zone

Hoshangabad - Madhya Pradesh - Orange Zone

Ratlam - Madhya Pradesh - Orange Zone

Agar Malwa - Madhya Pradesh - Orange Zone

Mandsaur - Madhya Pradesh - Orange Zone

Sagar - Madhya Pradesh - Orange Zone

Shajapur - Madhya Pradesh - Orange Zone

Chhindwara - Madhya Pradesh - Orange Zone

Alirajpur - Madhya Pradesh - Orange Zone

Tikamgarh - Madhya Pradesh - Orange Zone

Shahdol - Madhya Pradesh - Orange Zone

Sheopur - Madhya Pradesh - Orange Zone

Dindori - Madhya Pradesh - Orange Zone

Burhanpur - Madhya Pradesh - Orange Zone

Harda - Madhya Pradesh - Orange Zone

Betul - Madhya Pradesh - Orange Zone

Vidisha - Madhya Pradesh - Orange Zone

Morena - Madhya Pradesh - Orange Zone

Rewa - Madhya Pradesh - Green Zone

Ashoknagar - Madhya Pradesh - Green Zone

Rajgarh - Madhya Pradesh - Green Zone

Shivpuri - Madhya Pradesh - Green Zone

Anuppur - Madhya Pradesh - Green Zone

Balaghat - Madhya Pradesh - Green Zone

Bhind - Madhya Pradesh - Green Zone

Chhatarpur - Madhya Pradesh - Green Zone

Da oh - Madhya Pradesh - Green Zone

Datia - Madhya Pradesh - Green Zone

Guna - Madhya Pradesh - Green Zone

Jhabua - Madhya Pradesh - Green Zone

Katni - Madhya Pradesh - Green Zone

Mandia - Madhya Pradesh - Green Zone

Narsinghpur - Madhya Pradesh - Green Zone

Nee much - Madhya Pradesh - Green Zone

Panna - Madhya Pradesh - Green Zone

Satna - Madhya Pradesh - Green Zone

Sehore - Madhya Pradesh - Green Zone

Seoni - Madhya Pradesh - Green Zone

Sid hi - Madhya Pradesh - Green Zone

Umaria - Madhya Pradesh - Green Zone

Singrauli - . Madhya Pradesh - Green Zone

Niwari - Madhya Pradesh - Green Zone

Raigad - Maharashtra - Orange Zone

Ahmednagar - Maharashtra - Orange Zone

Amravati - Maharashtra - Orange Zone

Buldhana - Maharashtra - Orange Zone

Nandurbar - Maharashtra - Orange Zone

Kolhapur - Maharashtra - Orange Zone

Hingoli - Maharashtra - Orange Zone

Ratnagiri - Maharashtra - Orange Zone

Jalna - Maharashtra - Orange Zone

Nanded - Maharashtra - Orange Zone

Chandrapur - Maharashtra - Orange Zone

Parbhani - Maharashtra - Orange Zone

Sangli - Maharashtra - Orange Zone

Latur - Maharashtra - Orange Zone

Bhandara - Maharashtra - Orange Zone

Beed - Maharashtra - Orange Zone

Osmanabad - Maharashtra - Green Zone

Washim - Maharashtra - Green Zone

Sindhudurg - Maharashtra - Green Zone

Gandia - Maharashtra - Green Zone

Gadchiroli - Maharashtra - Green Zone

Wardha - Maharashtra - Green Zone

Imphal West - Manipur - Green Zone

Thoubal - Manipur - Green Zone

Bishnupur - Manipur - Green Zone

Chandel - Manipur - Green Zone

Churachandpur - Manipur - Green Zone

Imphal East - Manipur - Green Zone

Senapati - Manipur - Green Zone

Tamenglong - Manipur - Green Zone

Ukhrul - Manipur - Green Zone

Kakching - Manipur - Green Zone

Kangpokpi - Manipur - Green Zone

Jiribam - Manipur - Green Zone

Nonev - Manipur - Green Zone

Pherzawl - Manipur - Green Zone

Tengnoupal - Manipur - Green Zone

Kamjong - Manipur - Green Zone

East Khasi Hills - Meghalaya - Orange Zone

East Garo Hills - Meghalaya - Green Zone

West Jaintia Hills - Meghalaya - Green Zone

Ri Bhoi - Meghalaya - Green Zone

South Garo Hills - Meghalaya - Green Zone

West Garo Hills - Meghalaya - Green Zone

West Khasi Hills - Meghalaya - Green Zone

North Garo Hills - Meghalaya - Green Zone

East Jaintia Hills - Meghalaya - Green Zone

South West Khasi Hills - Meghalaya - Green Zone

South West Garo Hills - Meghalaya - Green Zone

Aizawl - Mizoram - Green Zone

Champhai - Mizoram - Green Zone

Kolasib - Mizoram - Green Zone

Lawngtlai - Mizoram - Green Zone

Lunglei - Mizoram - Green Zone

Mamit - Mizoram - Green Zone

Saiha - Mizoram - Green Zone

Serchhip - Mizoram - Green Zone

Hnahthial - Mizoram - Green Zone

Saitual - Mizoram - Green Zone

Khawzawl - Mizoram - Green Zone

Dimapur - Nagai and - Green Zone

Kohima - Nagaland - Green Zone

Mokokchung - Nagaland - Green Zone

Mon - Nagaland - Green Zone

Phek - Nagaland - Green Zone

Tuensang - Nagaland - Green Zone

Wokha - Nagaland - Green Zone

Zunheboto - Nagaland - Green Zone

Peren - Nagaland - Green Zone

Kiphire - Nagaland - Green Zone

Longleng - Nagaland - Green Zone

Khordha - Odisha - Orange Zone

Sundargarh - Odisha - Orange Zone

Kendrapara - Odisha - Orange Zone

Kora put - Odisha - Orange Zone

Dhenkanal - Odisha - Orange Zone

Kalahandi - Odisha - Orange Zone

Cuttack - Odisha - Green Zone

Puri - Odisha - Green Zone

Anugul - Odis ha - Green Zone

Balangir - Odisha - Green Zone

Bargarh - Odisha - Green Zone

Boudh - Odisha - Green Zone

Deogarh - Odisha - Green Zone

Gajapati - Odisha - Green Zone

Ganjam - Odisha - Green Zone

Jagatsinghapu r - Odisha - Green Zone

Jharsuguda - Odisha - Green Zone

Kandhamal - Odisha - Green Zone

Kendujhar - Odisha - Green Zone

Malkangiri - Odisha - Green Zone

Mayurbhanj - Odisha - Green Zone

Nabarangpur - Odisha - Green Zone

Nayagarh - Odisha - Green Zone

Nuapada - Odisha - Green Zone

Rayagada - Odisha - Green Zone

Sambalpur - Odisha - Green Zone

Sonepur - Odisha - Green Zone

Pondicherry - Puducherry - Orange Zone

Karaikal - Puducherry - Green Zone

Mahe - Puducherry - Green Zone

Yanam - Puducherry - Green Zone

SAS Nagar - Punjab - Orange Zone

Pathankot - Punjab - Orange Zone

Mansa - Punjab - Orange Zone

Tarn Taran - Punjab - Orange Zone

Amritsar - Punjab - Orange Zone

Kapurthala - Punjab - Orange Zone

Hoshiarpur - Punjab - Orange Zone

Faridkot - Punjab - Orange Zone

Sangrur - Punjab - Orange Zone

Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) - Punjab - Orange Zone

Firozepur - Punjab - Orange Zone

Sri Muktsar Sahib - Punjab - Orange Zone

Moga - Punjab - Orange Zone

Gurdaspur - Punjab - Orange Zone

Barna la - Punjab - Orange Zone

Rupnagar (Ropar) - Punjab - Green Zone

Fatehgarh Sahib - Punjab - Green Zone

Bathinda - Punjab - Green Zone

Fazilka - Punjab - Green Zone

Tonk - Rajasthan - Orange Zone

Jaisalmer - Rajasthan - Orange Zone

Dausa - Rajasthan - Orange Zone

Jhunjhunu - Rajasthan - Orange Zone

Hanumangarh - Rajasthan - Orange Zone

Bhilwara - Rajasthan - Orange Zone

Sawai Madhaopur - Rajasthan - Orange Zone

Chittorgarh - Rajasthan - Orange Zone

Dungarpur - Rajasthan - Orange Zone

Udaipur - Rajasthan - Orange Zone

Dholpur - Rajasthan - Orange Zone

Sikar - Rajasthan - Orange Zone

Alwar - Rajasthan - Orange Zone

Bikaner - Rajasthan - Orange Zone

Churu - Rajasthan - Orange Zone

Pali - Rajasthan - Orange Zone

Barmer - Rajasthan - Orange Zone

Karauli - Rajasthan - Orange Zone

Rajsamand - Rajasthan - Orange Zone

Baran - Rajasthan - Green Zone

Bundi - Rajasthan - Green Zone

Ganganagar - Rajasthan - Green Zone

Jalore - Rajasthan - Green Zone

Sirohi - Rajasthan - Green Zone

Pratapgarh - Rajasthan - Green Zone

North District - Sikkim - Green Zone

East District - Sikkim - Green Zone

South District - Sikkim - Green Zone

West District - Sikkim - Green Zone

Theni - Tamil Nadu - Orange Zone

Tenkasi - Tamil Nadu - Orange Zone

Nagapattinam - Tamil Nadu - Orange Zone

Dindigul - Tamil Nadu - Orange Zone

Villupuram - Tamil Nadu - Orange Zone

Coimbatore - Tamil Nadu - Orange Zone

Cuddalore - Tamil Nadu - Orange Zone

Salem - Tamil Nadu - Orange Zone

Karur - Tamil Nadu - Orange Zone

Tuticorin - Tamil Nadu - Orange Zone

Tiruchirappalli - Tamil Nadu - Orange Zone

Tirupathur - Tamil Nadu - Orange Zone

Kanniyakumari - Tamil Nadu - Orange Zone

Tiruvannamalai - Tamil Nadu - Orange Zone

Ramanathapuram - Tamil Nadu - Orange Zone

Tirunelveli - Tamil Nadu - Orange Zone

The Nilgiris - Tamil Nadu - Orange Zone

Sivaganga - Tamil Nadu - Orange Zone

Perambalur - Tamil Nadu - Orange Zone

Kallakurichi - Tamil Nadu - Orange Zone

Ariyalur - Tamil Nadu - Orange Zone

Erode - Tamil Nadu - Orange Zone

Pudukkottai - Tamil Nadu - Orange Zone

Dharmapuri - Tamil Nadu - Orange Zone

Krishnagiri - Tamil Nadu - Green Zone

Nizamabad - Telangana - Orange Zone

JogulambaGadwal - Telangana - Orange Zone

Nirmal - Telangana - Orange Zone

Nalgonda - Telangana - Orange Zone

Adilabad - Telangana - Orange Zone

Sangareddy - Telangana - Orange Zone

Kama reddy - Telangana - Orange Zone

KumuramBheemAsifabad - Telangana - Orange Zone

Karimnagar - Telangana - Orange Zone

Khammam - Telangana - Orange Zone

Mahabubnagar - Telangana - Orange Zone

Jagitial - Telangana - Orange Zone

RajannaSircilla - Telangana - Orange Zone

JayashankarBhupalapa lly - Telangana - Orange Zone

Medak - Telangana - Orange Zone

Jangoan - Telangana - Orange Zone

Narayanpet - Telangana - Orange Zone

Manche rial - Telangana - Orange Zone

Peddapalli - Telangana - Green Zone

Nagarkurnool - Telangana - Green Zone

Mulugu - Telangana - Green Zone

BhadradriKothagudem - Telangana - Green Zone

Mahabubabad - Telangana - Green Zone

Siddipet - Telangana - Green Zone

Warangal Rural - Telangana - Green Zone

Wanaparthy - Telangana - Green Zone

YadadriBhuvanagiri - Telangana - Green Zone

North Tripura - Tripura - Orange Zone

Gomati - Tripura - Orange Zone

Dhalai - Tripura - Green Zone

South Tripura - Tripura - Green Zone

West Tripura - Tripura - Green Zone

Khowai - Tripura - Green Zone

Sepahijala - Tripura - Green Zone

Unakoti - Tripura - Green Zone

Ghaziabad - Uttar Pradesh - Orange Zone

Hapur - Uttar Pradesh - Orange Zone

Baghpat - Uttar Pradesh - Orange Zone

Basti - Uttar Pradesh - Orange Zone

Budaun - Uttar Pradesh - Orange Zone

Sambhal - Uttar Pradesh - Orange Zone

Auraiya - Uttar Pradesh - Orange Zone

Sham Ii - Uttar Pradesh - Orange Zone

Sitapur - Uttar Pradesh - Orange Zone

Bahraich - Uttar Pradesh - Orange Zone

Kannauj - Uttar Pradesh - Orange Zone

Azamgarh - Uttar Pradesh - Orange Zone

Mainpuri - Uttar Pradesh - Orange Zone

Shravasti - Uttar Pradesh - Orange Zone

Banda - Uttar Pradesh - Orange Zone

Jaunpur - Uttar Pradesh - Orange Zone

Etah - Uttar Pradesh - Orange Zone

Kasganj - Uttar Pradesh - Orange Zone

Sultanpur - Uttar Pradesh - Orange Zone

Prayagraj - Uttar Pradesh - Orange Zone

Jalaun - Uttar Pradesh - Orange Zone

Mirzapur - Uttar Pradesh - Orange Zone

Etawah - Uttar Pradesh - Orange Zone

Pratapgarh - Uttar Pradesh - Orange Zone

Ghazipur - Uttar Pradesh - Orange Zone

Gonda - Uttar Pradesh - Orange Zone

Mau - Uttar Pradesh - Orange Zone

Bhadohi - Uttar Pradesh - Orange Zone

Unnao - Uttar Pradesh - Orange Zone

Pilibhit - Uttar Pradesh - Orange Zone

Balrampur - Uttar Pradesh - Orange Zone

Ayodhya - Uttar Pradesh - Orange Zone

Gorakhpur - Uttar Pradesh - Orange Zone

Jhansi - Uttar Pradesh - Orange Zone

Hardoi - Uttar Pradesh - Orange Zone

Kaushambi - Uttar Pradesh - Orange Zone

Barabanki - Uttar Pradesh - Green Zone

Kheri - Uttar Pradesh - Green Zone

Hathras - Uttar Pradesh - Green Zone

Maharajganj - Uttar Pradesh - Green Zone

Shahjahanpur - Uttar Pradesh - Green Zone

Ambedkar Nagar - Uttar Pradesh - Green Zone

BaIlia - Uttar Pradesh - Green Zone

Chandauli - Uttar Pradesh - Green Zone

Chitrakoot - Uttar Pradesh - Green Zone

Deoria - Uttar Pradesh - Green Zone

Farrukhabad - Uttar Pradesh - Green Zone

Fatehpur - Uttar Pradesh - Green Zone

Hamirpur - Uttar Pradesh - Green Zone

Kanpur Dehat - Uttar Pradesh - Green Zone

Kushi Nagar - Uttar Pradesh - Green Zone

Lalitpur - Uttar Pradesh - Green Zone

Mahoba - Uttar Pradesh - Green Zone

Siddharth Nagar - Uttar Pradesh - Green Zone

Sonbhadra - Uttar Pradesh - Green Zone

Amethi - Uttar Pradesh - Green Zone

Dehradun - Uttarakhand - Orange Zone

Nainital - Uttarakhand - Orange Zone

Udam Singh Nagar - Uttarakhand - Green Zone

Almora - Uttarakhand - Green Zone

Pauri Garhwal - Uttarakhand - Green Zone

Bageshwar - Uttarakhand - Green Zone

Chamoli - Uttarakhand - Green Zone

Champawat - Uttarakhand - Green Zone

Pithoraga rh - Uttarakhand - Green Zone

RudraPrayag - Uttarakhand - Green Zone

Tehri Garhwal - Uttarakhand - Green Zone

Uttar Kashi - Uttarakhand - Green Zone

Hooghly - West Bengal - Orange Zone

Paschim Bardhaman - West Bengal - Orange Zone

Nadia - West Bengal - Orange Zone

Purba Bardhaman - West Bengal - Orange Zone

Murshidabad - West Bengal - Orange Zone

Dinajpur Uttar - West Bengal - Green Zone

Bankura - West Bengal - Green Zone

Birbhum - West Bengal - Green Zone

Coochbehar - West Bengal - Green Zone

Dinajpur Dakshin - West Bengal - Green Zone

Purulia - West Bengal - Green Zone

Alipurduar - West Bengal - Green Zone

Jhargram - West Bengal - Green Zone