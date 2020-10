European Tour Aberdeen Standard Investments Scottish Open Par Scores

Tommy Fleetwood, England 69-68-69_206-7

Wade Ormsby, Austria 66-70-70_206-7

Marcus Kinhult, Sweden 66-69-71_206-7

Ian Poulter, England 67-66-73_206-7

Adri Arnaus, Spain 75-66-67_208-5

Gavin Green, Malaysia 70-71-67_208-5

Victor Dubuisson, France 73-68-67_208-5

Andy Sullivan, England 67-72-69_208-5

Robert Macintyre, Scotland 74-67-68_209-4

Jeff Winther, Denmark 71-69-69_209-4

Benjamin Hebert, France 70-70-69_209-4

Aaron Rai, England 70-69-70_209-4

Marc Warren, Scotland 70-69-70_209-4

Brandon Stone, South Africa 69-70-70_209-4

Callum Shinkwin, England 69-70-70_209-4

Eddie Pepperell, England 68-70-71_209-4

David Horsey, England 70-67-72_209-4

Grant Forrest, Scotland 71-66-72_209-4

Kalle Samooja, Finland 65-70-74_209-4

Lee Westwood, England 62-71-76_209-4

Padraig Harrington, Ireland 71-70-69_210-3

Connor Syme, Scotland 70-69-71_210-3

Matthew Southgate, Britain 68-71-71_210-3

Mikko Korhonen, Finland 68-70-72_210-3

Nicolas Colsaerts, Belgium 68-70-72_210-3

Alexander Bjork, Sweden 63-75-72_210-3

Scott Jamieson, Scotland 64-73-73_210-3

Mike Lorenzo-Vera, France 68-66-76_210-3

Lucas Herbert, Austria 66-65-79_210-3

Sean Crocker, United States 73-68-70_211-2

Jeunghun Wang, Korea 73-68-70_211-2

Francesco Laporta, Italy 71-70-70_211-2

Erik Van Rooyen, South Africa 71-69-71_211-2

Garrick Higgo, South Africa 72-67-72_211-2

Rasmus Hojgaard, Denmark 68-70-73_211-2

Fabrizio Zanotti, Paraguay 69-67-75_211-2

Joost Luiten, Netherlands 63-72-76_211-2

Jordan Smith, England 70-70-72_212-1

Julian Suri, United States 70-70-72_212-1

Min Woo Lee, Australia 66-74-72_212-1

Ewen Ferguson, Scotland 69-70-73_212-1

Haotong Li, China 68-70-74_212-1

Victor Perez, France 69-69-74_212-1

Pablo Larrazabal, Spain 72-64-76_212-1

Craig Lee, Scotland 65-71-76_212-1

Eduardo Molinari, Italy 74-67-72_213E

Matthew Fitzpatrick, England 69-72-72_213E

Matt Wallace, England 70-71-72_213E

David Howell, England 72-67-74_213E

James Morrison, England 72-67-74_213E

Jorge Campillo, Spain 71-67-75_213E

Shubhankar Sharma, India 70-67-76_213E

Calum Hill, Scotland 71-70-73_214+1

Adrian Otaegui, Spain 71-70-73_214+1

Matthieu Pavon, France 68-72-74_214+1

Maverick Antcliff, Austria 69-70-75_214+1

George Coetzee, South Africa 71-69-75_215+2

Joakim Lagergren, Sweden 68-72-75_215+2

Masahiro Kawamura, Japan 69-69-77_215+2

Sami Valimaki, Finland 68-69-78_215+2

Bernd Wiesberger, Austria 70-69-77_216+3

Thomas Detry, Belgium 71-69-77_217+4

Ashun Wu, China 70-70-77_217+4

Scott Hend, Austria 71-70-77_218+5

Chris Wood, England 69-71-79_219+6

Disclaimer: This post has been auto-published from an agency feed without any modifications to the text and has not been reviewed by an editor