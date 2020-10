European Tour Scottish Championship Scores

Matt Wallace, England 65-67_132

Adrian Otaegui, Spain 62-70_132

Aaron Rai, England 66-67_133

Adrien Saddier, France 67-67_134

Padraig Harrington, Ireland 66-69_135

Paul Waring, England 68-67_135

Garrick Porteous, England 66-69_135

Marc Warren, Scotland 67-69_136

Sean Crocker, United States 70-66_136

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 70-66_136

Kristoffer Reitan, Norway 73-64_137

Bryce Easton, South Africa 65-72_137

Chris Paisley, England 66-71_137

Brandon Stone, South Africa 67-70_137

Lee Westwood, England 67-70_137

Matthew Southgate, Britain 69-68_137

Dave Coupland, England 68-69_137

Marcus Armitage, England 70-68_138

Martin Simonsen, Denmark 69-69_138

Ashun Wu, China 67-71_138

S.S.P. Chawrasia, Inida 69-69_138

Daniel Gavins, England 70-68_138

Eddie Pepperell, England 68-70_138

Craig Howie, Scotland 70-68_138

Adrian Meronk, Poland 68-70_138

Justin Harding, South Africa 75-64_139

Gregory Havret, France 69-70_139

Ewen Ferguson, Scotland 67-72_139

Matthew Jordan, England 71-68_139

Philip Eriksson, Sweden 73-67_140

Jamie Donaldson, Wales 70-70_140

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 67-73_140

David Law, Scotland 73-67_140

Justin Walters, South Africa 71-69_140

Oliver Farr, Wales 73-67_140

Sebastian Soderberg, Sweden 72-68_140

Oliver Wilson, England 72-68_140

Damien Perrier, France 70-70_140

Connor Syme, Scotland 70-70_140

Wil Besseling, Netherlands 71-69_140

David Drysdale, Scotland 69-71_140

Ben Stow, England 70-70_140

Pedro Figueiredo, Portugal 70-70_140

Ben Evans, England 69-72_141

James Morrison, England 72-69_141

Renato Paratore, Italy 68-73_141

Alexander Levy, France 70-71_141

Darius Van Driel, Netherlands 72-69_141

Ashley Chesters, England 72-70_142

Lorenzo Scalise, Italy 71-71_142

Benjamin Poke, Denmark 71-71_142

Hurly Long, Germany 69-73_142

Richie Ramsay, Scotland 74-68_142

Zach Murray, Australia 69-73_142

Lars Van Meijel, Netherlands 72-70_142

Ricardo Santos, Portugal 71-71_142

Calum Hill, Scotland 70-72_142

Scott Jamieson, Scotland 67-75_142

Joel Stalter, France 70-72_142

Robin Petersson, Sweden 71-71_142

Matthew Baldwin, England 70-72_142

Sam Horsfield, England 74-69_143

Steven Tiley, England 69-74_143

Shubhankar Sharma, India 71-72_143

Marcel Schneider, Germany 73-70_143

Jens Fahrbring, Sweden 72-71_143

Tom Gandy, Isle of Man 70-73_143

Joel Sjoholm, Sweden 72-71_143

Daniel Young, Scotland 72-71_143

Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-69_144

Niklas Lemke, Sweden 73-71_144

David Dixon, England 77-67_144

Raphael Jacquelin, France 72-72_144

Aaron Cockerill, Canada 75-70_145

Cormac Sharvin, Northern Ireland 74-71_145

Stephen Gallacher, Scotland 71-74_145

Jack Senior, England 76-79_145

Liam Johnston, Scotland 73-72_145

Gavin Moynihan, Ireland 72-73_145

Gaganjeet Bhullar, India 75-71_146

Min Woo Lee, Australia 76-70_146

David Howell, England 73-73_146

Wade Ormsby, Austria 73-73_146

Toby Tree, England 74-72_146

Jake Mcleod, Australia 74-72_146

Dale Whitnell, England 75-72_147

Romain Wattel, France 75-72_147

Dean Burmester, South Africa 75-72_147

Ross Cameron, Scotland 76-72_148

Janne Kaske, Finland 78-70_148

Grant Forrest, Scotland 76-72_148

Michael Campbell, New Zealand 77-71_148

Masahiro Kawamura, Japan 74-74_148

Nicolai Hojgaard, Denmark 77-72_149

Oscar Lengden, Sweden 75-74_149

Chris Wood, England 73-76_149

Mathieu Fenasse, France 78-72_150

Ross McGowan, England 74-76_150

Euan Walker, Scotland 74-76_150

Daan Huizing, Netherlands 76-75_151

Jordan Wrisdale, England 79-72_151

Clement Sordet, France 77-74_151

Scott Hend, Austria 75-79_154

Lee Slattery, England 82-78_160

Callum Shinkwin, England

Alejandro Canizares, Spain

Niall Kearney, Ireland

Robert Macintyre, Scotland

