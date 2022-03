War in Ukraine: Five Killed in Russian Strike on Kyiv TV tower

Five people died and five were injured on Tuesday in a missile strike aimed at Kyiv’s main television tower, the Ukrainian emergencies service said.

УВАГА‼️Попадання в апаратну мовника на телевежі.Якийсь час, канали не будуть працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.Ворог може поширювати фейки з метою дестабілізації ситуації. Знайте, Україна бореться і вистоїть!#stoprussia pic.twitter.com/WE5iQAJG0z— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 1, 2022

Ukrainian officials released footage of charred bodies and cars damaged in the apparent Russian attack, which knocked out some state broadcasters but left the structure intact.

