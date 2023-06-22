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All-New Toyota Vellfire in Pics: See Design, Features, Interior and More

Toyota has launched the all-New Toyota Vellfire with a 2.4L gasoline and hybrid electric vehicle (HEV) versions

01
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire (Photo: Toyota)

02
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire - Front Profile (Photo: Toyota)

03
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire - Side Profile (Photo: Toyota)

04
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire - Rear Profile (Photo: Toyota)

05
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire - Front Profile (Photo: Toyota)

06
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire - Rear Profile (Photo: Toyota)

07
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire (Photo: Toyota)

08
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire - Cabin (Photo: Toyota)

09
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire - Second Row (Photo: Toyota)

10
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire - All Seats (Photo: Toyota)

11
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire - Grab Handles (Photo: Toyota)

12
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire - Footboard (Photo: Toyota)

13
All-New Toyota Vellfire

All-New Toyota Vellfire - Ambient Light (Photo: Toyota)