All-New Toyota Vellfire in Pics: See Design, Features, Interior and More

Published By: Paras Yadav
News18.com
Last Updated: June 22, 2023, 12:22 IST
Japan
All-New Toyota Vellfire (Photo: Toyota)
All-New Toyota Vellfire - Front Profile (Photo: Toyota)
All-New Toyota Vellfire - Side Profile (Photo: Toyota)
All-New Toyota Vellfire - Rear Profile (Photo: Toyota)
All-New Toyota Vellfire - Cabin (Photo: Toyota)
All-New Toyota Vellfire - Second Row (Photo: Toyota)
All-New Toyota Vellfire - All Seats (Photo: Toyota)
All-New Toyota Vellfire - Grab Handles (Photo: Toyota)
All-New Toyota Vellfire - Footboard (Photo: Toyota)
All-New Toyota Vellfire - Ambient Light (Photo: Toyota)