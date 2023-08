Asian Champions Trophy 2023: Complete Schedule, Full Squads and Live Streaming All You Need To Know About This Year’s Continental Meet

The highly anticipated Asian Champions Trophy 2023 is scheduled to begin on August 3 in Chennai. The international hockey event will see the participation of six teams including India, China, Pakistan, Japan, Korea and Malaysia. The tournament will span over nine days. This year’s tournament will mark the seventh edition of the Asian Champions Trophy. The final of this year’s Asian Champions Trophy is scheduled to be played on August 13. The tournament will be held in India for the first time. The competition aims to strengthen the relationship between Asian nations. South Korea are the defending champions of the Asian Champions Trophy. Here’s everything that you need to know about the Asian Champions Trophy 2023.

Venue:

The Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium in Chennai is the official venue for the Asian Champions Trophy 2023.

Full Schedule:

South Korea vs Japan - August 3 at 4:00 pm IST

Malaysia vs Pakistan - August 3 at 6:15 pm IST

India vs China - August 3 at 8:30 pm IST

South Korea vs Pakistan - August 4 at 4:00 pm IST

Malaysia vs China - August 4 at 6:15 pm IST

India vs Japan - August 4 at 8:30 pm IST

South Korea vs China - August 6 at 4:00 pm IST

Japan vs Pakistan - August 6 at 6:15 pm IST

India vs Malaysia - August 6 at 8:30 pm IST

Malaysia vs Japan - August 7 at 4:00 pm IST

China vs Pakistan - August 7 at 6:15 pm IST

India vs South Korea - August 7 at 8:30 pm IST

China vs Japan - August 9 at 4:00 pm IST

Malaysia vs Korea - August 9 at 6:15 pm IST

India vs Pakistan - August 9 at 8:30 pm IST

5th One Pool vs 6th One Pool - August 11 at 3:30 pm IST

2nd One Pool vs 3rd One Pool - August 11 at 6:00 pm IST

1st One Pool vs 4th One Pool - August 11 at 8:30 pm IST

Loser M17 vs Loser M18 - August 12 at 6:00 pm IST

Winner M17 vs Winner M18 - August 12 at 8:30 pm IST

Squads:

India - Dilpreet Singh, Varun Kumar, Jarmanpreet Singh, Manpreet Singh, Hardik Singh, Gurjant Singh, Mandeep Singh, Bahadur Pathak Krishan, Harmanpreet Singh, Sreejesh Raveendran Parattu, Sumit, Nilkanta Sharma, Shamsher Singh, Akashdeep Singh, Amit Rohidaas, Jugraj Singh, Sagar Prasad Vivek, Sukhjeet Singh, Karthi Selvam, Sanjay

China - Qijun Chen, Chengfu Chen, Jiesheng Gao, Junjie Liu, Xu Ao, Dongquan Pan, Wenhui, Chongcong Chen, Zixiang Guo, Shihao Du, Suozhu Ao, Benhai Chen, Changliang Lin, Lei Meng, Weibao Ao, Jingcheng Huang, Bo Zhang, Weijang Zhu, Weihao Wang, Caiyu Wang

Japan - Shota Yamada, Yamato Kawahara, Seren Tanaka, Yoshiki Kirishita, Kentaro Fukuda, Taiki Takade, Takuma Niwa, Yuma Nagai, Manabu Yamashita, Raiki Fujishima, Ken Nagayoshi, Ryosei Kato, Ryoma Ooka, Masaki Ohashi, Genki Mitani, Kaito Tanaka, Kosei Kawabe, Takumi Kitagawa, Takashi Yoshikawa

South Korea - Jaehyeon Kim, Hyeonhong Kim, Kyubeom Kim, Yong Lee Nam, Manjae Jung, Dain Son, Junghoo Kim, Taeil Hwang, Jungjun Lee, Cheon Ji Woo, Cheoleon Park, Hyeseung Lee, Jaehan Kim, Gangsan Lee, Sunghyun Kim, Junwoo Jeong, Jinkyeong Kim, Seunghoon Lee, Daehyun Kim, Hyeongjin Kim, Jonghyun Jang, Jigwang Hyun, Juyoung Lee, Jihun Yang

Malaysia - Muhajir Abdu, Hassan Najib, Ramadan Rosli, Marhan Jalil, Fitri Saari, Ashran Hamsani, Faizal Saari, Aminudin Muhamad, Firhan Ashari, Khaliq Hamrin, Shello Silverius, Zaimi Mat Deris, Razie Rahim, Faiz Jali, Azuan Hasan, Hafizuddin Othman, Kamal Azrai Abu, Najmi Jazlan, Muhammad Hassan, Amirul Azahar

Pakistan - Akmal Hussain, Muhammad Abdullah, Muhammad Ammad, Ahtisham Aslam, Aqeel Ahmad, Arshad Liaqat, Abdul Rana, Abdul Shahid, Rooman, Zikriya Hayat, Ishtiaq Khan Abdullah, Usama Bashir, Umar Bhutta, Mohammad Khan, Muhammad Murtaza, Abdul Rehman, Muhammad Khan, Afraz

Live telecast:

The tournament will be televised live on Star Sports Network in India. The competition will be streamed live on Fancode in India.