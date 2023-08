World Athletics Championships 2023: A Complete Detailed Guide To Indian Athletes' Event Schedule and Timings

The 19th edition of the World Athletics Championships is upon us, with just a couple of more days left for the opening ceremony of the biggest standalone athletics event.

This year, a personal best of 28 Indian athletes, including a men’s relay team, have qualified in 11 events for the prestigious World Athletics Championships set to take place in Budapest, Hungary, marking the highest-ever representation of Indian athletes at the event.

Here is a full detailed breakdown of all the events and timings during which our Indian athletes will take centre stage:

DATE AND DAY EVENT TIME INDIAN ATHLETES COMPETING August 19, Saturday Men’s 20m race walk final 12:20 PM IST Akashdeep Singh, Vikash Singh, Paramjeet Singh August 19, Saturday Men’s 3000m SC heats 3:05 PM IST Avinash Sable August 19, Saturday Women’s long jump qualification 3:55 PM IST Shaili Singh August 19, Saturday Men’s 1500m heats 10:32 PM IST Ajay Kumar Saroj August 19, Saturday Men’s triple jump qualification 11:07 PM IST Praveen Chithravel, Abdulla Aboobacker, Eldhouse Paul August 20, Sunday Men’s high jump qualification 2:05 PM IST Sarvesh Anil Kushare August 20, Sunday Men’s 400mH heats 2:55 PM IST Santosh Kumar T August 20, Sunday Women’s long jump final 8:25 PM IST Shaili Singh (if qualified) August 20, Sunday Men’s 1500m semi-finals 9:00 PM IST Ajay Kumar Saroj (if qualified) August 21, Monday Men’s 400mH semi-finals 11:10 PM IST Santhosh Kumar T (if qualified) August 21, Monday Men’s triple jump final 10:10 PM IST Praveen Chithravel, Abdulla Aboobacker, Eldhouse Paul (if qualified) August 22, Tuesday Women’s 100mH heats 10:10 PM IST Jyothi Yarraji August 22, Tuesday Men’s 800m heats 10:50 PM IST Krishan Kumar August 22, Tuesday Men’s high jump final 11:28 PM IST Sarvesh Anil Kushare (if qualified) August 23, Wednesday Men’s 3000mSC final 1:12 AM IST Avinash Sable (if qualified) August 23, Wednesday Women’s javelin throw qualification Group A - 1:50 PM IST, Group B - 3:25 PM IST Annu Rani August 23, Wednesday Men’s long jump qualification 2:45 PM IST M Sreeshankar, Jeswin Aldrin August 23, Wednesday Women’s 3000mSC heats 11:15 PM IST Parul Chaudhary August 24, Thursday Women’s 100mH semi-finals 12:10 AM IST Jyothi Yarraji (if qualified) August 24, Thursday Men’s 1500m final 12:45 AM IST Ajay Kumar Saroj (if qualified) August 24, Thursday Men’s 400mH final 1:20 AM IST Santhosh Kumar T (if qualified) August 24, Thursday Men’s 35km race walk final 10:30 AM IST Ram Baboo August 24, Thursday Men’s long jump final 11:00 PM IST M Sreeshankar, Jeswin Aldrin (if qualified) August 25, Friday Men’s 800m semi-finals 12:20 AM IST Krishan Kumar (if qualified) August 25, Friday Women’s 100mH final 12:52 AM IST Jyothi Yarraji (if qualified) August 25, Friday Men’s javelin throw qualification Group A - 1:40 PM IST, Group B - 3:15 PM IST Neeraj Chopra, DP Manu, Kishore Jena August 25, Friday Women’s javelin throw final 11:50 PM IST Annu Rani (if qualified) August 26, Saturday Men’s 4x400m relay heats 11:00 PM IST Amoj Jacob, Muhammed Anas, Muhammed Ajmal, Rajesh Ramesh, Arul Rajalingam, Mijo Chacko Kurian August 27, Sunday Men’s 800m final 12:00 AM IST Krishan Kumar (if qualified) August 27, Sunday Men’s javelin throw final 11:45 PM IST Neeraj Chopra, DP Manu, Kishore Jena (if qualified) August 28, Monday Women’s 3000mSC final 12:35 AM IST Parul Chaudhary (if qualified) August 28, Monday Men’s 4x400m relay final 1:07 AM IST Amoj Jacob, Muhammed Anas, Muhammed Ajmal, Rajesh Ramesh, Arul Rajalingam, Mijo Chacko Kurian (if qualified)

How and where can I watch the World Athletics Championships?

The entirety of the Championships will be telecasted live on the SonyLiv app, and will also be streamed for free on JioCinema for all to watch.