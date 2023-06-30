Bollywood Stars Born In July
Rhea Chakraborty was born on July 1, 1992, in Bengaluru.
Ranveer Singh was born on July 6, 1985, in Mumbai.
Katrina Kaif was born on July 16, 1983, in Hong Kong.
Priyanka Chopra and Bhumi Pednekar were born on July 18, 1982, and July 18, 1989, in Jamshedpur and Mumbai respectively.
Kriti Sanon was born on July 27, 1990,
in Delhi.
Huma Qureshi was born on July 28, 1986, in Delhi.
Sanjay Dutt was born on July 29, 1959, in Mumbai.
Sonu Sood was born on July 30, 1973,
in Moga.
Kiara Advani was born on July 31, 1992, in Mumbai.