IShowspEED JUMPS SHIP AFTER LIONEL MESSI’S INTER MIAMI DEBUT GOAL

LIONEL MESSI MARKED HIS INTER MIAMI DEBUT AND WITH A STUNNING FREE KICK

THE ARGENTINE’S GOAL IN SECOND HALF ADDED TIME PROVED THE DIFFERENCE IN A 2-1 WIN OVER CRUZ AZUL

AMERICAN YOUTUBER ISHOWSPEED WAS PRESENT TO WITTNESS THE 7 TIME BALLON D’OR WINNER

SPEED IS A SELF PROCLAIMED CRISTIANO RONALDO FAN AND HAD MET THE PORTUGUESE STAR RECENTLY

AHEAD OF MESSI’S FREE KICK, SPEED SAID, “IF HE SCORES THIS, I’M A MESSI FAN!”

AS MESSI SCORED, SPEED WENT ON TO REMOVE HIS PORTUGAL JERSEY TO REVEAL A MESSI SHIRT