IShowspEED JUMPS SHIP AFTER LIONEL MESSI’S INTER MIAMI DEBUT GOAL
LIONEL MESSI MARKED HIS INTER MIAMI DEBUT AND WITH A STUNNING FREE KICK
THE ARGENTINE’S GOAL IN SECOND HALF ADDED TIME PROVED THE DIFFERENCE IN A 2-1 WIN OVER CRUZ AZUL
AMERICAN YOUTUBER ISHOWSPEED WAS PRESENT TO WITTNESS THE 7 TIME BALLON D’OR WINNER
SPEED IS A SELF PROCLAIMED CRISTIANO RONALDO FAN AND HAD MET THE PORTUGUESE STAR RECENTLY
AHEAD OF MESSI’S FREE KICK, SPEED SAID, “IF HE SCORES THIS, I’M A MESSI FAN!”
AS MESSI SCORED, SPEED WENT ON TO REMOVE HIS PORTUGAL JERSEY TO REVEAL A MESSI SHIRT