KYLIAN MBAPPE AND PSG’S BILLION EURO PREDICAMENT
THE MBAPPE TRANSFER SAGA HAS BEEN ONE OF THE MOST PROLONGED BITS OF DRAMA IN MODERN FOOTBALL
MBAPPE’S CURRENT PSG CONTRACT IS DUE TO EXPIRE NEXT YEAR AND HE DOES NOT INTEND TO EXTEND IT
HOWEVER THAT COULD PROVE DETRIMENTAL FOR PSG WHO STAND TO LOSE HIM ON A FREE TRANSFER NEXT YEAR
HENCE PSG HAVE PRESENTED AN ULTIMATUM TO PEN AN EXTENSION OR LEAVE IN THE CURRENT WINDOW
PSH HAVE OFFERED A 10 YEAR CONTRACT THAT WOULD POCKET MBAPPE A WHOOPING 1 BILLION EUROS
AMID THE LIMBO, PSG DROPPED MBAPPE FROM THE TRAVELLING SQUAD FOR THEIR ASIAN PRE-SEASON TOUR
MULTIPLE CLUBS ARE INTERESTED IN SIGNING THE FRENCH CAPTAIN INCLUDING PREMIER LEAGUE SIDES
SAUDI PRO LEAGUE HAVE ALSO EXPRESSED INTEREST IN ROPING IN THE 24-YEAR-OLD
HOWEVER REAL MADRID SEEM TO BE THE MOST LIKELY DESTINATION FOR THE FRENCH WORLD CUP WINNER
BUT ONLY TIME WILL TELL WHAT THE FUTURE HOLDS IN STORE FOR MBAPPE