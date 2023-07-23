KYLIAN MBAPPE AND PSG’S BILLION EURO PREDICAMENT

THE MBAPPE TRANSFER SAGA HAS BEEN ONE OF THE MOST PROLONGED BITS OF DRAMA IN MODERN FOOTBALL

MBAPPE’S CURRENT PSG CONTRACT IS DUE TO EXPIRE NEXT YEAR AND HE DOES NOT INTEND TO EXTEND IT

HOWEVER THAT COULD PROVE DETRIMENTAL FOR PSG WHO STAND TO LOSE HIM ON A FREE TRANSFER NEXT YEAR

HENCE PSG HAVE PRESENTED AN ULTIMATUM TO PEN AN EXTENSION OR LEAVE IN THE CURRENT WINDOW

PSH HAVE OFFERED A 10 YEAR CONTRACT THAT WOULD POCKET MBAPPE A WHOOPING 1 BILLION EUROS

AMID THE LIMBO, PSG DROPPED MBAPPE FROM THE TRAVELLING SQUAD FOR THEIR ASIAN PRE-SEASON TOUR

MULTIPLE CLUBS ARE INTERESTED IN SIGNING THE FRENCH CAPTAIN INCLUDING PREMIER LEAGUE SIDES

SAUDI PRO LEAGUE HAVE ALSO EXPRESSED INTEREST IN ROPING IN THE 24-YEAR-OLD

HOWEVER REAL MADRID SEEM TO BE THE MOST LIKELY DESTINATION FOR THE FRENCH WORLD CUP WINNER

BUT ONLY TIME WILL TELL WHAT THE FUTURE HOLDS IN STORE FOR MBAPPE