PAKISTAN HOCKEY TEAM’S INDIAN PHYSIO: RAJKAMAL
PAKISTAN ARRIVED FOR ASIAN CHAMPIONS TROPHY IN INDIA WITHOUT A PHYSIO DUE TO VISA ISSUES
TAMIL NADU BASED RAJKAMAL WAS BROUGHT IN AS LAST MINUTE REPLACEMENT
HE HAS PREVIOUSLY WORKED IN OTHER SPORTS SUCH AS CRICKET, SQUASH, BOXING
PAKISTAN COACH MUHAMMAD SAQLAIN CALLED HIM A ‘GODSEND’
INDIA TAKE ON PAKISTAN ON THE 9TH OF AUGUST IN CHENNAI
‘I’LL ALWAYS BE AN INDIAN’, HE SAID AHEAD OF THE CLASH
‘BUT ON MATCH DAY ONLY THINKING ABOUT PLAYERS COMING THROUGH INJURY FREE’, HE CONCLUDED,