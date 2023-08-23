PREMIER LEAGUE 2023-24: Teams and their managers

MIKEL ARTETA

ARSENAL

UNAI EMERY

ASTON VILLA

Thomas frank

BRENTFORD

PEP GUARDIOLA

MANCHESTER CITY

ERIK TEN HAG

MANCHESTER UNITED

JURGEN KLOPP

LIVERPOOL

ANGE POSTECOGLOU

TOTTENHAM

DAVID MOYES

WEST HAM

EDDIE HOWE

NEWCASTLE

STEVE COOPER

NOTTINGHAM

ROY HOGDSON

CRYSTAL PALACE

ANDONI IRAOLA

BOURNEMOUTH

MARCO SILVA

FULHAM

MAURICIO POCHETTINO

CHELSEA

Paul Heckingbottom

SHEFFIELD UNITED

Rob Edwards

LUTON TOWN

Vincent Kompany

BURNLEY

Gary O’ Neil

WOLVES

SEAN DYCHE

EVERTON