PREMIER LEAGUE 2023-24:
Teams and their managers
MIKEL ARTETA
ARSENAL
UNAI EMERY
ASTON VILLA
Thomas frank
BRENTFORD
PEP GUARDIOLA
MANCHESTER CITY
ERIK TEN HAG
MANCHESTER UNITED
JURGEN KLOPP
LIVERPOOL
ANGE POSTECOGLOU
TOTTENHAM
DAVID MOYES
WEST HAM
EDDIE HOWE
NEWCASTLE
STEVE COOPER
NOTTINGHAM
ROY HOGDSON
CRYSTAL PALACE
ANDONI IRAOLA
BOURNEMOUTH
MARCO SILVA
FULHAM
MAURICIO POCHETTINO
CHELSEA
Paul Heckingbottom
SHEFFIELD UNITED
Rob Edwards
LUTON TOWN
Vincent Kompany
BURNLEY
Gary O’ Neil
WOLVES
SEAN DYCHE
EVERTON
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