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FEVER PITCH: THE COLIN FIRTH STARRER IS AN ADAPTATION OF NICK HORNBY’S MEMOIR

KICKING AND SCREAMING: WILL FERRELL, ROBERT DUVALL AND LITTLE LAGUE SOCCER

LOOKING FOR ERIC: THE TRUE ESSENCE OF ESCAPISM THROUGH FOOTBALL STARRING CANTONA

BEND IT LIKE BECKHAM: IMMIGRANT PARENTS, KEIRA KNIGHTLEY AND A DAVID BECKAHM CAMEO

GOAL! THE DREAM BEGINS: SANTIAGO MUNEZ AND EVERY KID’S DREAM

OFFSIDE: IRANIAN BAN ON WOMEN SPECTATORS AND THE BURNING PASSION TO WATCH FOOTBALL

ESCAPE TO VICTORY: PELE, BOBBY MOORE, SYLVESTER STALLONE AND THE NAZIS

THE DAMNED UNITED: THE DOWNFALL OF LEEDS UNITED AND THE LEGENDARY BRIAN CLOUGH