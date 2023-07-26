Top 8 football movies of all time

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FEVER PITCH: THE COLIN FIRTH STARRER IS AN ADAPTATION OF NICK HORNBY’S MEMOIR
KICKING AND SCREAMING: WILL FERRELL, ROBERT DUVALL AND LITTLE LAGUE SOCCER
LOOKING FOR ERIC: THE TRUE ESSENCE OF ESCAPISM THROUGH FOOTBALL STARRING CANTONA
BEND IT LIKE BECKHAM: IMMIGRANT PARENTS, KEIRA KNIGHTLEY AND A DAVID BECKAHM CAMEO
GOAL! THE DREAM BEGINS: SANTIAGO MUNEZ AND EVERY KID’S DREAM
OFFSIDE: IRANIAN BAN ON WOMEN SPECTATORS AND THE BURNING PASSION TO WATCH FOOTBALL
ESCAPE TO VICTORY: PELE, BOBBY MOORE, SYLVESTER STALLONE AND THE NAZIS
THE DAMNED UNITED: THE DOWNFALL OF LEEDS UNITED AND THE LEGENDARY BRIAN CLOUGH