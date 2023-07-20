Why did zhang shuai pull out of HUNGARIAN OPEN?
SHUAI WAS UP AGAINST AMARISSA KIARA TOTH IN THE Ro32 AT THE EVENT IN BUDAPEST
IN THE FIRST SET, SHUAI’S LEGIT WINNER OFF A FOREHAND WAS CALLED ‘OUT’ BY THE UMPIRE
TOTH ERASED THE BOUNCE MARK OFF THE COURT WHILE SHUAI WAS APPEALING THE DECISION
SHUAI WAS DEVASTATED BY THE INJUSTICE AND BROKE DOWN IN TEARS BEFORE RETIRING FROM THE GAME
DESPITE THE GRIEVANCE, SHUAI SHOOK HANDS WITH HER OPPONENT AND UMPIRE IN A CLASSY GESTURE
SHUAI HAS RECEIVED AN OUTPORING OF SUPPORT FROM THE TENNIS FRATERNITY
ONS JABUER, CAROLINE GARICA, MARIA SAKKARI AND OTHERS HAVE BACKED THE CHINESE STAR
TOTH WAS SLAMMED FOR HER DESPICABLE ACTIONS WHICH WERE DEEMED DISGUSTING BY THE STARS