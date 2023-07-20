Why did zhang shuai pull out of HUNGARIAN OPEN?

SHUAI WAS UP AGAINST AMARISSA KIARA TOTH IN THE Ro32 AT THE EVENT IN BUDAPEST

IN THE FIRST SET, SHUAI’S LEGIT WINNER OFF A FOREHAND WAS CALLED ‘OUT’ BY THE UMPIRE

TOTH  ERASED THE BOUNCE MARK OFF THE COURT WHILE SHUAI WAS APPEALING THE DECISION

SHUAI WAS DEVASTATED BY THE INJUSTICE AND BROKE DOWN IN TEARS BEFORE RETIRING FROM THE GAME

DESPITE THE GRIEVANCE, SHUAI SHOOK HANDS WITH HER OPPONENT AND UMPIRE IN A CLASSY GESTURE

SHUAI HAS RECEIVED AN OUTPORING OF SUPPORT FROM THE TENNIS FRATERNITY

ONS JABUER, CAROLINE GARICA, MARIA SAKKARI AND OTHERS HAVE BACKED THE CHINESE STAR

TOTH WAS SLAMMED FOR HER DESPICABLE ACTIONS WHICH WERE DEEMED DISGUSTING BY THE STARS