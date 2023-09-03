WWE PAYBACK 2023: IN PICTURES

Producer:  Vivek Ganapathy

BECKY LYNCH GOT THE BETTER OF RISH STRATUS IN A STEEL CAGE MATCH

REY MYSTERIO DEFENDED HIS UNITED STATES CHAMPIONSHIP WITH A WIN OVER AUSTIN THEORY

RHEA RIPLEY BEAT RAQUEL RODRIGUEZ TO RETAIN THE WOMEN’S CHAMPIONSHIP

WWE LEGEND JOHN CENA MADE AN APPEARANCE ON PAYBACK

LA KNIGHT BEAT THE MIZ AS JOHN CENA DONNED THE SPECIAL GUEST REFEREE CAP

FINN BALOR AND DAMIEN PRIEST BEAT KEVIN OWENS AND SAMI ZAYN TO CLAIM THE TAG TEAM CHAMPIONSHIP

SETH ROLLINS RETAINED THE WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP WITH HIS WIN OVER SHINSUKE NAKAMURA