WWE PAYBACK 2023: IN PICTURES
Producer: Vivek Ganapathy
BECKY LYNCH GOT THE BETTER OF RISH STRATUS IN A STEEL CAGE MATCH
REY MYSTERIO DEFENDED HIS UNITED STATES CHAMPIONSHIP WITH A WIN OVER AUSTIN THEORY
RHEA RIPLEY BEAT RAQUEL RODRIGUEZ TO RETAIN THE WOMEN’S CHAMPIONSHIP
WWE LEGEND JOHN CENA MADE AN APPEARANCE ON PAYBACK
LA KNIGHT BEAT THE MIZ AS JOHN CENA DONNED THE SPECIAL GUEST REFEREE CAP
FINN BALOR AND DAMIEN PRIEST BEAT KEVIN OWENS AND SAMI ZAYN TO CLAIM THE TAG TEAM CHAMPIONSHIP
SETH ROLLINS RETAINED THE WORLD HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP WITH HIS WIN OVER SHINSUKE NAKAMURA
WATCH NEXT: TOP 7 QUOTES FROM SPORTS MOVIES