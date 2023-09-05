wwe raw: 4 september, 2023

Producer:  Vivek Ganapathy

JEY USO OPENED THE SHOW AS HE RETURNED TO RAW

THE VIKING RAIDERS BEAT MATT RIDDLE AND DREW MCINTYRE

SETH ROLLINS TURNED UP DESPITE MEDICAL ADVICE STATING OTHERWISE

RICOCHET PICKED UP A WIN OVER SHINSUKE NAKAMURA BY DQ

SHAYNA BASZLER MADE ZOEY STARK SUBMIT TO WIN

RAQUEL RODRIGUEZ BEAT CHELSEA GREEN

JD MCDONAGH BEAT SAMI ZAYN

GUNTHER BEAT CHAD GABLE TO BECOME LONGEST LONGEST-REIGNING INTERCONTINENTAL CHAMPION