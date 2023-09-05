wwe raw: 4 september, 2023
Producer: Vivek Ganapathy
JEY USO OPENED THE SHOW AS HE RETURNED TO RAW
THE VIKING RAIDERS BEAT MATT RIDDLE AND DREW MCINTYRE
SETH ROLLINS TURNED UP DESPITE MEDICAL ADVICE STATING OTHERWISE
RICOCHET PICKED UP A WIN OVER SHINSUKE NAKAMURA BY DQ
SHAYNA BASZLER MADE ZOEY STARK SUBMIT TO WIN
RAQUEL RODRIGUEZ BEAT CHELSEA GREEN
JD MCDONAGH BEAT SAMI ZAYN
GUNTHER BEAT CHAD GABLE TO BECOME LONGEST LONGEST-REIGNING INTERCONTINENTAL CHAMPION
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