wwe SUMMER SLAM STAR APPEARENCES

STEPHEN AMELL

THE ‘ARROW’ STAR IS A BIG FAN OF THE SHOW

HE WAS INVOLVED IN A FEUD WITH STAR DUST

JON STEWART

THE TALK SHOW HOST APPEARED ON SUMMERSLAM 2015

HE TOOK A CHAIR TO JOHN CENA DURING HIS BOUT AGAINST SETH ROLLINS

RONDA ROUSEY

THE FORMER UFC STAR APPEARED ON SUMMER SLAM BEFORE SHE BECAME PART OF WWE

SHE WENT ON TO HAVE A BRILLIANT CAREER WITH THE BRAND AFTER HER SWITCH FROM UFC

TAMYRA MENSAH-STOCK 

THE OLYMPIC GOLD MEDALLIST CREATED HISTORY WITH HER WRESTLING GOLD IN TOKYO

SHE APPEARED ON WWE ALONGSIDE KURT ANGLE AND GABLE STEVENSON