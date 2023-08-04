wwe SUMMER SLAM STAR APPEARENCES
STEPHEN AMELL
THE ‘ARROW’ STAR IS A BIG FAN OF THE SHOW
HE WAS INVOLVED IN A FEUD WITH STAR DUST
JON STEWART
THE TALK SHOW HOST APPEARED ON SUMMERSLAM 2015
HE TOOK A CHAIR TO JOHN CENA DURING HIS BOUT AGAINST SETH ROLLINS
RONDA ROUSEY
THE FORMER UFC STAR APPEARED ON SUMMER SLAM BEFORE SHE BECAME PART OF WWE
SHE WENT ON TO HAVE A BRILLIANT CAREER WITH THE BRAND AFTER HER SWITCH FROM UFC
TAMYRA MENSAH-STOCK
THE OLYMPIC GOLD MEDALLIST CREATED HISTORY WITH HER WRESTLING GOLD IN TOKYO
SHE APPEARED ON WWE ALONGSIDE KURT ANGLE AND GABLE STEVENSON